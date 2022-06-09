«مرافق الوطني» تعتمد توصيات «زايد للإسكان» و«البنية التحتية»

دبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، تقريري توصيات موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان وموضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، اللذين سيتم مناقشتهما خلال الجلسة الثالثة عشرة للمجلس الثلاثاء 14 يونيو 2022. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: جميلة أحمد المهيري مقررة اللجنة، وأحمد عبدالله الشحي، وخلفان راشد الشامسي، وكفاح محمد الزعابي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وخلصت اللجنة إلى اعتماد 18 توصية بشأن موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، تتعلق بقطاعات: التشريعات والسياسات والأنظمة، والشراكة والتواصل، وتطبيق معايير الاستدامة، والدراسات الاستباقية والنظام السكاني الإلكتروني، والمبادرات الاجتماعية.

فيما انتهت اللجنة إلى 7 توصيات بشأن موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية تتعلق بالسياسة والبرامج، وقاعدة البيانات والدراسات الهيدرولوجية، والتنمية المستدامة في قطاع البنية التحتية.

وكان المجلس الوطني الاتحادي قد ناقش موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وموضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، في جلسته الحادية عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر بتاريخ 24 مايو 2022م، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، وحضور معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ووافق على تبني توصيات للموضوعين وإحالتها إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، لإعادة صياغتها وفق مناقشات السادة أعضاء المجلس وردود ممثلي الحكومة.

نقاشات

وناقش المجلس الوطني الاتحادي موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، ضمن محاور: استراتيجية البرنامج في شأن تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية للمواطنين، واستراتيجية البرنامج في شأن توفير وتطوير البيئة السكنية المستدامة والمبتكرة، وسياسة البرنامج بشأن الدعم والاستقطاع المالي للمستفيدين، وجهود البرنامج في التنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص في شأن الإسكان

كما ناقش موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية.