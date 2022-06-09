الجمعة 10 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«مرافق الوطني» تعتمد توصيات «زايد للإسكان» و«البنية التحتية»
«مرافق الوطني» تعتمد توصيات «زايد للإسكان» و«البنية التحتية»
10 يونيو 2022 01:52

دبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، تقريري توصيات موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان وموضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، اللذين سيتم مناقشتهما خلال الجلسة الثالثة عشرة للمجلس الثلاثاء 14 يونيو 2022. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: جميلة أحمد المهيري مقررة اللجنة، وأحمد عبدالله الشحي، وخلفان راشد الشامسي، وكفاح محمد الزعابي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وخلصت اللجنة إلى اعتماد 18 توصية بشأن موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، تتعلق بقطاعات: التشريعات والسياسات والأنظمة، والشراكة والتواصل، وتطبيق معايير الاستدامة، والدراسات الاستباقية والنظام السكاني الإلكتروني، والمبادرات الاجتماعية.
فيما انتهت اللجنة إلى 7 توصيات بشأن موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية تتعلق بالسياسة والبرامج، وقاعدة البيانات والدراسات الهيدرولوجية، والتنمية المستدامة في قطاع البنية التحتية.
وكان المجلس الوطني الاتحادي قد ناقش موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وموضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، في جلسته الحادية عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر بتاريخ 24 مايو 2022م، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، وحضور معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ووافق على تبني توصيات للموضوعين وإحالتها إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، لإعادة صياغتها وفق مناقشات السادة أعضاء المجلس وردود ممثلي الحكومة.

نقاشات
وناقش المجلس الوطني الاتحادي موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، ضمن محاور: استراتيجية البرنامج في شأن تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية للمواطنين، واستراتيجية البرنامج في شأن توفير وتطوير البيئة السكنية المستدامة والمبتكرة، وسياسة البرنامج بشأن الدعم والاستقطاع المالي للمستفيدين، وجهود البرنامج في التنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص في شأن الإسكان
كما ناقش موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية.

المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
برنامج الشيخ زايد للإسكان
وزارة الطاقة والبنية التحتية
آخر الأخبار
لجنة في "الوطني" تعتمد تقريرها حول مشروع قانون في شأن تنظيم دور العبادة
الإمارات
لجنة في "الوطني" تعتمد تقريرها حول مشروع قانون في شأن تنظيم دور العبادة
اليوم 13:26
أدنوك للتوزيع تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الذكي
الاقتصادي
أدنوك للتوزيع تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الذكي
اليوم 13:22
يصطف الناس لإجراء اختبارات الحمض النووي في أحد الشوارع ، وسط إجراءات إغلاق جديدة
عربي ودولي
شنغهاي تشهد موجة فحص غير مسبوقة لكوفيد
اليوم 13:18
بقايا سيارة تسلا بعد تحطمها في وودلاندز ، تكساس
الاقتصادي
أميركا توسع التحقيق في "القيادة الآلية" لسيارات "تسلا"
اليوم 13:05
إنجلترا وإيطاليا.. «قمة صامتة» بـ «ذكريات ثأرية»
الرياضي
إنجلترا وإيطاليا.. «قمة صامتة» بـ «ذكريات ثأرية»
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©