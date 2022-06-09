تفاهم بين «أمانة الوطني» «وتشريعات دبي»

دبي (الاتحاد)

وقعت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، والأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات بإمارة دبي، في مقر الأمانة العامة للجنة في دبي مذكرة تفاهم، بهدف دعم وتعزيز وتوطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما، وإرساء دعائم التعاون المشترك من خلال اتباع أفضل السبل التي تكفل رفع مستوى الأداء القانوني والتشريعي والمؤسسي والبحثي وتحقيق التكامل بين الطرفين.

وتجسد مذكرة التفاهم التي وقعها الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، أحمد سعيد بن مسحار أمين عام اللجنة العليا للتشريعات بإمارة دبي، حرص الجانبين على تعزيز المنظومة القانونية والتشريعية وتفعيل التعاون والتكامل في هذا الإطار.

وأكد الدكتور النعيمي أن هذه المذكرة ستسهم في تطوير التعاون في المجالات المشتركة بين الأمانتين.