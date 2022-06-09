اتفاقية بين «المتقاعدين» بالشارقة و«طيران الإمارات»

لمياء الهرمودي (الشارقة)

وقعت جمعية الإمارات للمتقاعدين في الشارقة، أمس الأول، اتفاقية تعاون مشترك مع «طيران الإمارات»، وذلك بمبنى مكاتب طيران الإمارات في دبي، وقع عن الجمعية عبيد حديد الخميسي رئيس الجمعية، ووقع عن طيران الإمارات عدنان عبد الفتاح كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في الشركة.

حضر توقيع الاتفاقية عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات للمتقاعدين وهم: سالم بوزنجال نائب رئيس الجمعية، وعائشة المؤذن أمين سر الجمعية، وعائشة الكمالي أمين صندوق الجمعية، وحضر من قبل طيران الإمارات عادل الغيث نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية في الخليج العربي والشرق الأوسط وإيران لدى طيران الإمارات، وخالد بالجافلة نائباً لرئيس العمليات التجارية، ومعصومة المحسن مدير مبيعات حكومة دبي والإمارات الشمالية.

وتأتي الاتفاقية بهدف الارتقاء بمستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للمتقاعدين وأسرهم، ودعمهم للوصول بهم لمستوى الرفاه الاجتماعي وتحقيق التميز لمنظومة الجمعية.

وقال عبيد حديد الخميسي رئيس الجمعية: أتقدم بالشكر الجزيل لشركة طيران الإمارات والقائمين عليها على دعمهم لنا وحسن تواصلهم واهتمامهم بفئة وشريحة مهمة في المجتمع وهي فئة المتقاعدين، ونحن نسعى كجمعية المتقاعدين في عقد اتفاقيات تعاون مشتركة مع عدد من الجهات الخدمية المختلفة على مستوى الدولة، من أجل تيسير الخدمات المتاحة للمتقاعدين وذويهم، وتوفير حياة كريمة لهم من بعد التقاعد، حيث إن كثرة الالتزامات المادية، والغلاء المعيشي قد يشكل عبئاً على الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه المتقاعد، لذا نحن في الجمعية نبذل جهوداً كبيرة لتوفير الخدمات.