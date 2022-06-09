تعاون بين «بيت الخير» و«وطني الإمارات»

دبي (الاتحاد)

زار وفد من «بيت الخير» ترأسه سعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام، مؤسسة وطني الإمارات، وكان في استقباله ضرار بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي والمدير التنفيذي للمؤسسة، حيث هدفت الزيارة إلى توطيد العلاقات وتبادل المعارف والتجارب الناجحة، وبحث سبل التعاون وتعزيز التنسيق بين الطرفين.

ونقل المزروعي تحيات المدير العام، عابدين طاهر العوضي، واستعرض النشاط الخيري للجمعية، وأبرز برامجها ومشاريعها الإنسانية، كما تطرق إلى التطورات التي طرأت عليها منذ تأسيسها، والطفرة التي حققتها بالنمو الإنساني بإنفاق ما يزيد على 2.6 مليار درهم خلال مسيرتها، وناقش بشكل خاص جوانب العمل التطوعي في الجمعية، وإمكانية تعزيزه بالتعاون مع «وطني الإمارات» الرائدة في هذا الشأن.

وأعرب المزروعي عن تقديره للإنجازات، التي حققتها مؤسسة وطني الإمارات في العديد من المجالات وخصوصاً في مجال تعزيز الهوية الوطنية، وزيادة الوعي المجتمعي، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة في دولة الإمارات، وفي ختام الزيارة قدّم كتاب «زايد الخير» لمدير المؤسسة، كهدية رمزية تروي في صفحاتها السيرة الحافلة للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومواقفه الإنسانية.

وأكد ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات أهمية التعاون مع جمعية بيت الخير والذي يعتبر من الخطوات الفاعلة التي ستساهم في تحقيق الأهداف الوطنية لأبناء المجتمع الإماراتي، وتوفير درجة عالية من الخبرات العلمية والعملية في مجال العمل الخيري وتعزيز الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة التي تعكس مدى التزام المجتمع أفراداً ومؤسسات بالتماسك الوطني والانتماء وتعزيز القدرات في سبيل رفعة الوطن وتقدمه.