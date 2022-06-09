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ورشة حول مكافحة التداول غير المشروع للسلع مزدوجة الاستخدام
ورشة حول مكافحة التداول غير المشروع للسلع مزدوجة الاستخدام
10 يونيو 2022 01:52

دبي (وام)

عقد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ورشة عمل بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية ممثلة في سفارتها لدى الدولة، وبمشاركة قيمة من مكتب الأمن الدولي ومنع الانتشار التابع لوزارة الخارجية الأميركية ووزارة الأمن القومي الأميركية - مكتب تحقيقات الأمن القومي، تتعلق بأساليب التحقيق في مكافحة التداول غير المشروع للسلع ذات الاستخدام المزدوج التي تسهم في إنتاج أو تطوير أسلحة أو تكنولوجيا مرتبطة بها، وذلك في سياق سلسلة من الورش وبرامج التأهيل والتدريب في مجال الرقابة على الصادرات. وتهدف ورشة العمل إلى تعزيز وعي المشاركين فيها بالموارد الدولية وتعريفهم بأحد أفضل الممارسات في تنفيذ أساليب التحقيق، وأساليب التعاون الدولي ذات العلاقة بضوابط تجارة السلع الاستراتيجية العابرة للحدود. 
وقال طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، خلال افتتاح أعمال الورشة: «إن للتعاون الدولي أهمية بالغة في تبادل الخبرات لإحقاق الرقابة على الصادرات، لذلك دائماً ما تسعى المؤسسات الحكومية المعنية إلى ترجمة ذلك من خلال فتح وإدامة قنوات التواصل، وهو ما يعكس حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، ومكافحة التطرف والإرهاب، وتطبيق أفضل الممارسات والضوابط التي تسعى جميع الدول لإنفاذها، والتي يطالب بإنشائها والمحافظة عليها مجلس الأمن في قراره رقم 1540 لعام 2004. وفي مجال مكافحة تمويل الإرهاب والانتشار مجموعة العمل المالي - فاتف». وثمّن الطنيجي - في كلمته - الدور الريادي الذي تقوم به الهيئة الاتحادية للرقابة النووية باعتبارها إحدى المؤسسات الحكومية الرائدة في تنظيم القطاع النووي للأغراض السلمية وتحقيق الأمان والأمن النووي والوقاية، والتي شاركت في الورشة من خلال عرض حول نظام التحقيق في الصادرات والواردات للمواد الخاضعة للرقابة. 
وقدم نخبة من الخبراء والمختصين المشاركين من مكتب الأمن الدولي ومنع الانتشار التابع لوزارة الخارجية الأميركية، ومكتب تحقيقات الأمن القومي أثناء الورشة التي امتدت على مدى يومين أفضل الممارسات المتّبعة في تأمين انتقال السلع الاستراتيجية ذات الاستخدام المزدوج، بما يسهم في رفع مستوى الوعي لكافة الجهات الرقابية والإشرافية.

الإمارات
الولايات المتحدة الأميركية
وزارة الخارجية الأميركية
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
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