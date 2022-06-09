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جامعة الإمارات تشارك في منتدى المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي
وفد جامعة الإمارات خلال مشاركته في المنتدى (وام)
10 يونيو 2022 01:52

ألماتي (وام)

شاركت جامعة الإمارات العربية المتحدة في منتدى المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي الذي اختتمت أعماله أمس، ونظمته المنظمة بالتعاون مع الجامعة الوطنية الكازاخستانية لأبحاث الزراعة، على مدى يومين في مدينة ألماتي في كازاخستان. 
وضمّ وفد الجامعة الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي وطالبة الدكتوراه في كلية الزراعة والطب البيطري أمل العبدولي.  وقال الدكتور أحمد مراد: «إن مشاركة الجامعة في هذا الحدث يعكس الاهتمام الكبير التي توليه الجامعة في المواضيع ذات الصلة بالأمن الغذائي، باعتبار الأمن الغذائي أحد التوجهات الاستراتيجية البحثية لجامعة الإمارات، حيث تسعى الجامعة من خلال برامجها المختلفة أن تعزز دور الجامعة في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال استدامة قطاع الزراعة. 
كما وتسعى الجامعة من خلال مختلف أنشطتها في نشر الوعي بأهمية الأمن الغذائي والدور المنوط على أفراد المجتمع وصولاً للهدف». وقدم الدكتور أحمد مراد في الجلسة الثالثة من اليوم الأول للمؤتمر والخاصة بدور الجامعات في تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الزراعة عرضا تقديميا بعنوان: «تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الزراعة من خلال التعليم والبحث العلمي- جامعة الإمارات نموذجاً»، حيث تم استعراض جهود جامعة الإمارات كنموذج مؤسسي أكاديمي في بناء جيل من الخريجين والمتخصصين في الاستدامة والزراعة وأمن الغذاء. وأشار الدكتور أحمد مراد في مداخلته: «إلى أن جامعة الإمارات تركز على البينية في برامجها الأكاديمية والبحث العلمي وذلك تعزيزاً للمخرجات التعليمية والأكاديمية والبحثية والذي يساعد على الفهم الشمولي والأعمق للتحديات المرتبطة بالأمن الزراعي».

الأمن الغذائي
الإمارات
جامعة الإمارات
المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي
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