«زراعة أبوظبي» تحتفل باليوم العالمي لسلامة الأغذية

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية باليوم العالمي لسلامة الأغذية والذي يصادف السابع من يونيو من كل عام تحت شعار «غذاء مأمون اليوم لغد مفعم بالصحة» وذلك في إطار حرصها على تحقيق أعلى معدلات السلامة الغذائية وضمان توفر الغذاء الآمن لكافة أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.

ونظمت الهيئة بهذه المناسبة ندوة افتراضية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بعنوان الاستراتيجية العالمية لسلامة الأغذية 2022 -2030، حيث ركزت الندوة على مناقشة مسودة الاستراتيجية وأهميتها في ضمان أن يستهلك الناس غذاء آمن وصحي للحد من أعباء الأمراض المنقولة عبر الأغذية.

وشاركت الهيئة في ندوة افتراضية تحت عنوان «أغذية أكثر أماناً لصحة أفضل» نظمتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وهيئة الدستور الغذائي (كودكس) والتي ركزت على أهمية الحاجة إلى التحول لنظام غذائي يوفر صحة أفضل.

كما تتضمن فعاليات الهيئة لهذه المناسبة ورشة افتراضية توعوية بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة بعنوان «التسمم الغذائي» ومحاضرة افتراضية بعنوان : «أساسيات السلامة الغذائية» بالتعاون مع شركة العين للتوزيع. وأكدت الهيئة أن إنتاج واستهلاك أغذية مأمونة يحقق فوائد فورية وطويلة المدى للأفراد والدول.