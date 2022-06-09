الجمعة 10 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«زراعة أبوظبي» تحتفل باليوم العالمي لسلامة الأغذية
«زراعة أبوظبي» تحتفل باليوم العالمي لسلامة الأغذية
10 يونيو 2022 01:52

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية باليوم العالمي لسلامة الأغذية والذي يصادف السابع من يونيو من كل عام تحت شعار «غذاء مأمون اليوم لغد مفعم بالصحة» وذلك في إطار حرصها على تحقيق أعلى معدلات السلامة الغذائية وضمان توفر الغذاء الآمن لكافة أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.
ونظمت الهيئة بهذه المناسبة ندوة افتراضية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بعنوان الاستراتيجية العالمية لسلامة الأغذية 2022 -2030، حيث ركزت الندوة على مناقشة مسودة الاستراتيجية وأهميتها في ضمان أن يستهلك الناس غذاء آمن وصحي للحد من أعباء الأمراض المنقولة عبر الأغذية.
وشاركت الهيئة في ندوة افتراضية تحت عنوان «أغذية أكثر أماناً لصحة أفضل» نظمتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وهيئة الدستور الغذائي (كودكس) والتي ركزت على أهمية الحاجة إلى التحول لنظام غذائي يوفر صحة أفضل.
كما تتضمن فعاليات الهيئة لهذه المناسبة ورشة افتراضية توعوية بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة بعنوان «التسمم الغذائي» ومحاضرة افتراضية بعنوان : «أساسيات السلامة الغذائية» بالتعاون مع شركة العين للتوزيع. وأكدت الهيئة أن إنتاج واستهلاك أغذية مأمونة يحقق فوائد فورية وطويلة المدى للأفراد والدول.

هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
أبوظبي
الإمارات
اليوم العالمي لسلامة الأغذية
سلامة الأغذية
آخر الأخبار
لجنة في "الوطني" تعتمد تقريرها حول مشروع قانون في شأن تنظيم دور العبادة
الإمارات
لجنة في "الوطني" تعتمد تقريرها حول مشروع قانون في شأن تنظيم دور العبادة
اليوم 13:26
أدنوك للتوزيع تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الذكي
الاقتصادي
أدنوك للتوزيع تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الذكي
اليوم 13:22
يصطف الناس لإجراء اختبارات الحمض النووي في أحد الشوارع ، وسط إجراءات إغلاق جديدة
عربي ودولي
شنغهاي تشهد موجة فحص غير مسبوقة لكوفيد
اليوم 13:18
بقايا سيارة تسلا بعد تحطمها في وودلاندز ، تكساس
الاقتصادي
أميركا توسع التحقيق في "القيادة الآلية" لسيارات "تسلا"
اليوم 13:05
إنجلترا وإيطاليا.. «قمة صامتة» بـ «ذكريات ثأرية»
الرياضي
إنجلترا وإيطاليا.. «قمة صامتة» بـ «ذكريات ثأرية»
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©