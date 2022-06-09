«الصحة» تعزز جهود خفض نسبة ارتفاع ضغط الدم

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، الذي يأتي هذا العام تحت شعار «افحص ضغط دمك بدقة، سيطر عليه، عش طويلاً» مناسبة مهمة لتعزيز الجهود الصحية العالمية من أجل رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية الوقاية والكشف المبكر ومضاعفات المرض.

افتتحت الندوة الدكتورة ندى حسن المرزوقي مدير إدارة الصحة العامة والوقاية، بمشاركة الدكتورة بثينة بن بليلة رئيس قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية، وعدد من الخبراء العالميين والأطباء المختصين. وتضمنت الندوة عدة محاور منها: تحليل الوضع العام لأمراض الأوعية الدموية في الإمارات، والمؤشرات الوطنية المرتبطة بالمرض، وتمت مناقشة مستجدات الممارسات في الدليل الإرشادي الوطني لارتفاع ضغط الدم بنسخته الرابعة، إضافة لتحديثات الدليل الإرشادي العالمي، والتحديات في تشخيص وعلاج ارتفاع ضغط الدم، وسبل الوقاية من أمراض القلب والشرايين، كما تم استخدام تقنية المحاكاة لعرض الحالات المرضية.وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، أن الإمارات تعتبر من الدول الرائدة في إطلاق البرامج والمبادرات لخفض معدل المرض، حيث تم إدراج ارتفاع ضغط الدم ضمن المؤشرات الصحية الإستراتيجية وفي الخطة الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية، لتعزيز الوقاية والسيطرة على المرض وفق أفضل الممارسات العالمية والأدلة المبنية على الأبحاث العلمية والبراهين. وأشارت الدكتورة ندى المرزوقي، مدير إدارة الصحة العامة والوقاية بالوزارة إلى أهمية الندوة العلمية في تبادل الخبرات والتجارب واستعراض المستجدات وأفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة مرض ارتفاع ضغط الدم، وتطوير مهارات العاملين الصحيين في هذا المجال.ولفتت إلى أن الوزارة تحرص على تحديث الأدلة العلمية بشكل دوري بناء على أحدث الممارسات والأدلة العالمية، حيث تم إطلاق النسخة الرابعة المحدثة لدليل ارتفاع ضغط الدم في 2019.وأوضحت الدكتورة بثينة بن بليلة رئيس قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية بالوزارة، أن نسبة ارتفاع ضغط الدم في الدولة بلغت 28.8% حسب المسح الصحي الوطني الذي أجرته وزارة الصحة ووقاية المجتمع بين 2017-2018، ولذلك وضعت الوزارة خطة وطنية بالتعاون مع الشركاء لخفض النسبة إلى 21.8% بحلول عام 2025، عبر تكثيف حملات التوعية وتعزيز الكشف المبكر من خلال خدمات الفحص الدوري، والمتابعة الدورية لتطبيق الدليل العلمي لارتفاع ضغط الدم والعمل مع الجهات المختصة على إصدار تشريع بتقليل استهلاك الملح والدهون المشبعة وسن سياسة التطبيق المناسبة. كما أطلقت الوزارة حملة وطنية للكشف عن ضغط الدم بالتعاون مع شركة سيرفير ومجموعة صيدليات لايف، بحيث يمكن لكافة فئات المجتمع إجراء فحص مجاني لضغط الدم من خلال زيارة أي من صيدليات لايف المشاركة في الحملة بجميع إمارات الدولة.