الجمعة 10 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«الصحة» تعزز جهود خفض نسبة ارتفاع ضغط الدم
جانب من الندوة العلمية لارتفاع ضغط الدم (من المصدر)
10 يونيو 2022 01:54

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، الذي يأتي هذا العام تحت شعار «افحص ضغط دمك بدقة، سيطر عليه، عش طويلاً» مناسبة مهمة لتعزيز الجهود الصحية العالمية من أجل رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية الوقاية والكشف المبكر ومضاعفات المرض.
افتتحت الندوة الدكتورة ندى حسن المرزوقي مدير إدارة الصحة العامة والوقاية، بمشاركة الدكتورة بثينة بن بليلة رئيس قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية، وعدد من الخبراء العالميين والأطباء المختصين. وتضمنت الندوة عدة محاور منها: تحليل الوضع العام لأمراض الأوعية الدموية في الإمارات، والمؤشرات الوطنية المرتبطة بالمرض، وتمت مناقشة مستجدات الممارسات في الدليل الإرشادي الوطني لارتفاع ضغط الدم بنسخته الرابعة، إضافة لتحديثات الدليل الإرشادي العالمي، والتحديات في تشخيص وعلاج ارتفاع ضغط الدم، وسبل الوقاية من أمراض القلب والشرايين، كما تم استخدام تقنية المحاكاة لعرض الحالات المرضية.وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، أن الإمارات تعتبر من الدول الرائدة في إطلاق البرامج والمبادرات لخفض معدل المرض، حيث تم إدراج ارتفاع ضغط الدم ضمن المؤشرات الصحية الإستراتيجية وفي الخطة الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية، لتعزيز الوقاية والسيطرة على المرض وفق أفضل الممارسات العالمية والأدلة المبنية على الأبحاث العلمية والبراهين.  وأشارت الدكتورة ندى المرزوقي، مدير إدارة الصحة العامة والوقاية بالوزارة إلى أهمية الندوة العلمية في تبادل الخبرات والتجارب واستعراض المستجدات وأفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة مرض ارتفاع ضغط الدم، وتطوير مهارات العاملين الصحيين في هذا المجال.ولفتت إلى أن الوزارة تحرص على تحديث الأدلة العلمية بشكل دوري بناء على أحدث الممارسات والأدلة العالمية، حيث تم إطلاق النسخة الرابعة المحدثة لدليل ارتفاع ضغط الدم في 2019.وأوضحت الدكتورة بثينة بن بليلة رئيس قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية بالوزارة، أن نسبة ارتفاع ضغط الدم في الدولة بلغت 28.8% حسب المسح الصحي الوطني الذي أجرته وزارة الصحة ووقاية المجتمع بين 2017-2018، ولذلك وضعت الوزارة خطة وطنية بالتعاون مع الشركاء لخفض النسبة إلى 21.8% بحلول عام 2025، عبر تكثيف حملات التوعية وتعزيز الكشف المبكر من خلال خدمات الفحص الدوري، والمتابعة الدورية لتطبيق الدليل العلمي لارتفاع ضغط الدم والعمل مع الجهات المختصة على إصدار تشريع بتقليل استهلاك الملح والدهون المشبعة وسن سياسة التطبيق المناسبة. كما أطلقت الوزارة حملة وطنية للكشف عن ضغط الدم بالتعاون مع شركة سيرفير ومجموعة صيدليات لايف، بحيث يمكن لكافة فئات المجتمع إجراء فحص مجاني لضغط الدم من خلال زيارة أي من صيدليات لايف المشاركة في الحملة بجميع إمارات الدولة.

ارتفاع ضغط الدم
الإمارات
ضغط الدم
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
آخر الأخبار
لجنة في "الوطني" تعتمد تقريرها حول مشروع قانون في شأن تنظيم دور العبادة
الإمارات
لجنة في "الوطني" تعتمد تقريرها حول مشروع قانون في شأن تنظيم دور العبادة
اليوم 13:26
أدنوك للتوزيع تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الذكي
الاقتصادي
أدنوك للتوزيع تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الذكي
اليوم 13:22
يصطف الناس لإجراء اختبارات الحمض النووي في أحد الشوارع ، وسط إجراءات إغلاق جديدة
عربي ودولي
شنغهاي تشهد موجة فحص غير مسبوقة لكوفيد
اليوم 13:18
بقايا سيارة تسلا بعد تحطمها في وودلاندز ، تكساس
الاقتصادي
أميركا توسع التحقيق في "القيادة الآلية" لسيارات "تسلا"
اليوم 13:05
إنجلترا وإيطاليا.. «قمة صامتة» بـ «ذكريات ثأرية»
الرياضي
إنجلترا وإيطاليا.. «قمة صامتة» بـ «ذكريات ثأرية»
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©