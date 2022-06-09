«الإمارات للخدمات الصحية» تشارك في منتدى بسويسرا

دبي (الاتحاد)

شاركت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في «منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2022»، الذي انطلق بتعاون من الاتحاد الدولي للاتصالات واليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأونكتاد في مقر الاتحاد بمدينة جينيف في سويسرا.

جاءت مشاركة المؤسسة ممثلة باجتماع ترأسته مباركة مبارك إبراهيم، المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة.

وتضمن برنامج المنتدى عقد جلستين حواريتين شاركت فيهما مباركة إبراهيم وناقشت كيفية تأثير تكنولوجيا المعلومات على تقديم الخدمات الصحية للمتعاملين في الدولة، بالإضافة إلى دور المؤسسة في تطوير الخدمات الصحية في جميع مستشفياتها ومراكزها للرعاية الصحية، وتزويدها بأحدث ما توصل إليه الواقع الرقمي في مجال نظم المعلومات وتحليل البيانات وبرامج الذكاء الاصطناعي.

وتم التطرق خلال مشاركتها إلى حرص المؤسسة على المشاركة في المنتديات والمعارض المتخصصة والمعنية بتطوير قطاع الخدمات الصحية، بهدف الاطلاع على التجارب الناجحة، واكتساب المزيد من الخبرات المتبادلة. كما ناقشت جلسة اليوم الثاني بالمشاركة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أهمية المنتدى في توفير فرصة تتيح للمشاركين التواصل وتبادل الآراء، بالإضافة إلى نقل تجربة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.