«إسعاف دبي» تنفذ مبادرة مجتمعية

دبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ممثلة بقسم الاتصال والعلاقات العامة بالتعاون مع أسواق دبي مبادرة، مجتمعية بيئية تحت عنوان «لانملك سوى أرض واحدة» بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة.

وقال فاروق المعيني -مدير إدارة الدعم المؤسسي بالإنابة في المؤسسة «نظمنا اليوم بالتعاون مع أسواق دبي مبادرة بيئية تضمنت توزيع شتلات زراعية على المتسوقين وعلى الموظفين وذلك لإشراكهم في الحفاظ على البيئة من خلال تشجيعهم على التشجير وزيادة الرقعة الخضراء لتعزيز العمل البيئي المستدام وتقليل البصمة الكربونية الذي تتبناه دولة الامارات العربية المتحدة، وأضاف اهتمام حكومتنا الرشيدة بالبيئة ليس جديدا بل بدأ مع تأسيس دولة الامارات العربية المتحدة وحرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه على الزراعة والتشجير وتشجيع المواطنين عليها لتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة».