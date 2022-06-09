الجمعة 10 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«إسعاف دبي» تنفذ مبادرة مجتمعية
«إسعاف دبي» تنفذ مبادرة مجتمعية
10 يونيو 2022 01:52

دبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ممثلة بقسم الاتصال والعلاقات العامة بالتعاون مع أسواق دبي مبادرة، مجتمعية بيئية تحت عنوان «لانملك سوى أرض واحدة» بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة.  
وقال فاروق المعيني -مدير إدارة الدعم المؤسسي بالإنابة في المؤسسة «نظمنا اليوم بالتعاون مع أسواق دبي مبادرة بيئية تضمنت توزيع شتلات زراعية على المتسوقين وعلى الموظفين وذلك لإشراكهم في الحفاظ على البيئة من خلال تشجيعهم على التشجير وزيادة الرقعة الخضراء لتعزيز العمل البيئي المستدام وتقليل البصمة الكربونية الذي تتبناه دولة الامارات العربية المتحدة، وأضاف اهتمام حكومتنا الرشيدة بالبيئة ليس جديدا بل بدأ مع تأسيس دولة الامارات العربية المتحدة وحرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه على الزراعة والتشجير وتشجيع المواطنين عليها لتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة».

دبي
الإمارات
إسعاف دبي
مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف
اليوم العالمي للبيئة
آخر الأخبار
لجنة في "الوطني" تعتمد تقريرها حول مشروع قانون في شأن تنظيم دور العبادة
الإمارات
لجنة في "الوطني" تعتمد تقريرها حول مشروع قانون في شأن تنظيم دور العبادة
اليوم 13:26
أدنوك للتوزيع تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الذكي
الاقتصادي
أدنوك للتوزيع تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الذكي
اليوم 13:22
يصطف الناس لإجراء اختبارات الحمض النووي في أحد الشوارع ، وسط إجراءات إغلاق جديدة
عربي ودولي
شنغهاي تشهد موجة فحص غير مسبوقة لكوفيد
اليوم 13:18
بقايا سيارة تسلا بعد تحطمها في وودلاندز ، تكساس
الاقتصادي
أميركا توسع التحقيق في "القيادة الآلية" لسيارات "تسلا"
اليوم 13:05
إنجلترا وإيطاليا.. «قمة صامتة» بـ «ذكريات ثأرية»
الرياضي
إنجلترا وإيطاليا.. «قمة صامتة» بـ «ذكريات ثأرية»
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©