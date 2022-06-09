«التربوي للغة العربية» يطلق البرنامج التدريبي الثالث «عن بُعد»

الشارقة (الاتحاد)

أطلق المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج برامجه التدريبية عن بُعد حول تطوير أساليب تعليم اللغة العربية وتعلّمها، حيث يركز البرنامج على تدريب ذوي الاختصاص في اللغة العربية في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج.

وينظم مجموعة من الدورات التدريبية في عدة مجالات لسياسات تعليم اللغة العربية وتعلمها (استراتيجيات التدريس، سياسات التقويم، «ضعف المخرجات، المظاهر، الأسباب، طرق العلاج»، مهارات القرن الواحد والعشرين... إلخ)، بما يسهم في انعكاس هذه القدرات على الطلبة في الدول الأعضاء بالمكتب ورفع مستوى جودة التحصيل والفهم العلمي المستهدف.

وتهدف هذه الحزمة من البرامج إلى رفع مستوى مهارات ذوي الاختصاص في اللغة العربية، وتحسين مستوى تحصيل الطلبة بالدول الأعضاء في اللغة العربية، من خلال تقديم تطبيقات عملية حول استراتيجيات التدريس المناسبة للغة العربية التي يمكن أن تُسْتَخْدَم مع الطلبة، وكذلك يتعرَّف المعلِّم الاستراتيجيات المناسبة التي يستخدمها، من حيث شروط استخدامها، والإجراءات الخاصة بكل استراتيجية، بحيث يسهل عليه تحقيق نواتج التعلُّم المستهدفة من ناحية، وجَعْل المتعلمين يشعرون بالمتعة والفائدة من ناحية أخرى.

وعليه جرى إطلاق البرنامج التدريبي الثالث بعنوان: «استراتيجيات التدريس الإبداعي للغة العربية في الصفوف (7-12)»، كما تهدف إلى توعية معلمي اللغة العربية للصفوف (7: 9) و(10: 12) ببعض استراتيجيات التدريس الإبداعي للغة العربية في هذه الصفوف، مثل الاكتشاف الموجه، والاستقصاء، العصف الذهني، والقبعات الست، وتآلف الأشتات، وسكامبر، وكذلك تدريب معلمي هذه الصفوف على اقتراح مهام إبداعية ونماذج تطبيقية تساعد على تنفيذ هذه الاستراتيجيات في مجال اللغة العربية.

وأكد الدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية بالشارقة أن هذه الحقيبة التدريبية تعد إضافة للمكتبة العربية التربوية، وإثراء للمكتبة الخليجية في مجال استراتيجيات تدريس اللغة العربية، وامتداداً لأنشطة مكتب التربية العربي لدول الخليج في مجال تطوير استراتيجيات التدريس في المراحل التعليمية المختلفة.