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133 طالباً وطالبة للتدريب في «كهرباء الشارقة»
133 طالباً وطالبة للتدريب في «كهرباء الشارقة»
10 يونيو 2022 01:54

الشارقة (الاتحاد)

استقبلت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 133 طالباً وطالبة من الجامعات المحلية المختلفة لتدريبهم على أحدث نظم العمل الفنية والإدارية وتشغيل محطات إنتاج وتوزيع الكهرباء وتحلية المياه وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك في إطار التواصل المستمر بين الهيئة والمؤسسات والهيئات التعليمية.

  • عبدالله الشامسي
    عبدالله الشامسي

وأكد عبدالله عبدالرحمن الشامسي المدير التنفيذي للهيئة، أن الهيئة تدعم برامج تدريب الطلبة والطالبات وتضع جميع إمكانياتها ومشروعاتها في خدمة تدريبهم للمساهمة في توفير الكفاءات والمهارات الفنية المتخصصة والكوادر البشرية اللازمة للعمل في الهيئة وفي جميع الهيئات والمؤسسات والدوائر والشركات، مشيراً إلى أن التدريب العملي في مراحل الدراسة مهم للطلاب لأنه يسمح لهم بالاطلاع على أرض الواقع على أنظمة العمل الإدارية والفنية والتشغيل والمحولات والمعدات الموجودة في المشاريع المختلفة. كما تم تنفيذ ورشه تعريفية تضمنت شرحاً تفصيلياً عن مراحل البرنامج التدريبية وعدد من المحاور الإدارية والتعريف بالنظم والإجراءات واللوائح الخاصة بالبرنامج وأساليب ومنهج التدريب في مختلف المواقع.

الإمارات
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
الشارقة
عبدالله الشامسي
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