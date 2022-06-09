5 آلاف مشارك في المعرض الدولي الافتراضي للجامعات

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت دائرة التعليم والمعرفة فعاليات المعرض الدولي الافتراضي للجامعات بعد نجاحه في استقطاب أكثر من 5.000 طالبٍ وطالبة وولي أمر ومستشارين لحضور الجلسات التي قدمها ممثلو أكثر من 100 جامعة حول البرامج والمنح الدراسية المتاحة وغيرها من المواضيع المهمة، مثل متطلبات التسجيل والحياة الجامعية، لدعم الطلبة في استعدادهم لخطوتهم الأكاديمية التالية في مرحلة التعليم العالي.

شهد المعرض الافتراضي مشاركة 105 جامعات محلية وعالمية من 13 دولة من الشرق الأوسط وآسيا وأميركا الشمالية وأوروبا وأستراليا. ويمثل المعرض فرصة استثنائية للطلبة في الصف التاسع وما فوق للتعرّف على فرص التعليم العالي المتاحة في هذه الجامعات، بالإضافة إلى الحصول على المشورة حول البرامج الأكاديمية الملائمة لهم بالتنسيق مع ممثلي الجامعات المشاركة، والذين ساعدوا الطلبة على بناء فهم شامل حول تفاصيل عملية التقديم والتسجيل وطبيعة الحياة الجامعية في كل جامعة.

وشهد المعرض تزايداً ملحوظاً في عدد الجامعات المشاركة، حيث ارتفع العدد من 86 جامعة في عام 2020 ليصل إلى 105 جامعات في نسخة هذا العام، هذا بالإضافة إلى استقطاب نخبة الجامعات العالمية والمحلية، بما في ذلك أربعة من أفضل 10 جامعات، و31 من أفضل 100 جامعة على مستوى العالم. أما على صعيد أعداد المشاركين، فشهد المعرض نمواً تجاوز حاجز الثلاثة أضعاف - من 1500 مشارك في النسخة الأولى إلى أكثر من 5.000 مشارك في نسخة هذا العام.

وقالت خلود الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع الشراكات التعليمية في دائرة التعليم والمعرفة: «نواصل توفير فرصٍ تعليم متكاملة لطلبتنا بشكلٍ يعزز آفاقهم الأكاديمية، حيث يسهم المعرض في تمكين الطلبة من الاطلاع على الفرص المتاحة أمامهم وتقييمها قبل اتخاذ القرار حيال خطوتهم الأكاديمية المقبلة».

مسيرة تعليمية متكاملة

ينسجم المعرض الدولي الافتراضي للجامعات مع جهود دائرة التعليم والمعرفة في توفير مسيرةٍ تعليمية متكاملة وفرص التعليم النوعي لجميع الطلبة، فهو جزء من برنامج التوجيه الجامعي والمهني التابع لبرامج إثراء الطلبة، والذي يعتبر بدوره برنامجاً لا صفياً مصمماً لمساعدة الطلبة في التحضير لمرحلة ما بعد الثانوية والحياة المهنية، ويضم البرنامج العديد من ورش العمل والجلسات والمشاريع ودورات التحضير للاختبارات القياسية.