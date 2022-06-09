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تكريم خريجي دبلوم القيادات الإشرافية برأس الخيمة
تكريم خريجي دبلوم القيادات الإشرافية برأس الخيمة
10 يونيو 2022 01:54

رأس الخيمة (الاتحاد)

كرّمت دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة أمس، خريجي دبلوم القيادات الإشرافية والذي استهدف مدراء الإدارات والأقسام في الجهات الحكومية، حيث بلغ عدد منتسبي دبلوم القيادات الإشرافية 51 منتسباً ومنتسبة من مختلف الجهات الحكومية.
واستمر البرنامج لمدة 3 أشهر، حيث أنجز الخريجين 15 محوراً في الكفاءات القيادية وبمعدل 100 ساعة تدريب، والذي طرحته الدائرة بالتعاون مع أحد الجهات التدريبية على بناء القدرات الحكومية وتطوير الكفاءات من خلال عدد من المحاور التي تضمنت تعزيز فهم المنتسبين ومعرفتهم بالتوجهات العالمية في تنمية المهارات القيادية وإدارة رأس المال البشري والاستثمار فيه وغيرها من المحاور.

دائرة الموارد البشرية
الإمارات
رأس الخيمة
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