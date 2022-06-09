32 ألف مستفيد من «سر بأمان» للتوعية بأضرار المخدرات

أبوظبي (الاتحاد)

استفاد 32 ألف من المتقدمين للحصول على رخصة قيادة المركبات في معاهد تدريب «السياقة» على مستوى الدولة من «مبادرة سر بأمان» للتوعية بأضرار المخدرات وفقاً للمنهج المعتمد من مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي وذلك منذ بداية انطلاقها في شهر مايو 2022م.

وأوضح العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي أن المديرية نفذت زيارة ميدانية للإدارات الشرطية والمعاهد للاطلاع على سير مبادرة «سر بأمان» بعد تعميمها على مستوى الدولة ومعرفة ملاحظات معاهد تدريب وترخيص السائقين لافتاً إلى أن المبادرة حققت نتائج إيجابية وتمت آلية تدريس المنهج باللغات الخمسة وهي: العربية والانجليزية والبشتو والأوردو والماليالام.

وقدم الشكر للإدارة العامة لترخيص الآليات والسائقين الاتحادية على الإسهام في دعم مبادرة سر بأمان على مستوى الدولة لتطوير المنظومة الشرطية في مكافحة المخدرات، وحث أفراد المجتمع على التصدي للآفة من أجل أمنهم وسلامتهم، مشيداً بالتعاون مع الشركاء في تثقيف وحماية فئة الشباب من الدخول في دائرة التعاطي والإدمان والحد من حوادث المركبات الناتجة عن تعاطي المخدرات وخصوصاً شريحة الشباب.

ومن جانبه أشاد المقدم الدكتور سالم عبيد العامري مدير إدارة مكافحة المخدرات في العين بتكامل العمل وفق رؤية اتحادية لإنجاح هذه المبادرة الهادفة والعمل على نشر التوعية على نطاق واسع لافتاً إلى اتفاق الجميع على الرؤية والهدف والفوائد التي تحققها المبادرة في توعية الراغبين بالحصول على رخصة قيادة السيارات من مخاطر المخدرات.

وأكد المقدم محمد سليم العامري نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات في العين أهمية المبادرة وانعكاساتها الإيجابية في تطوير المنظومة الشرطية في مكافحة المخدرات، وحث أفراد المجتمع على التصدي للآفة من أجل أمنهم وسلامتهم مشيداً بالتعاون مع الشركاء في تثقيف وحماية فئة الشباب من الدخول في دائرة التعاطي والإدمان.

وأعرب مدراء المعاهد الاتحاديين عن تفاعلهم مع المبادرة وتوعية المتقدمين للحصول على رخص القيادة بأضرار المخدرات حيث يتضمن المنهج معلومات وافية عن أضرار المخدرات والوصول إلى أكبر شريحة في المجتمع لنشر التوعية بمخاطر هذه الآفة.

200 ألف مستفيد

انطلقت مبادرة «سر بأمان» على مستوى الدولة بعد نجاحها في مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، وتطبيقها لمدة عامين، ووصول رسالتها إلى نحو ما يقارب 200 ألف مستفيداً في إمارة أبوظبي من المتقدمين لرخصة قيادة السيارات وتلقيهم التوعية بمخاطر آفة المخدرات ضمن مادة علمية في المنهاج كشرط لاجتياز الاختبارات النظرية وبالتعاون مع شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات.