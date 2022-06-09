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تعاون بين «نيابة رأس الخيمة» و«بريد الإمارات»
تعاون بين «نيابة رأس الخيمة» و«بريد الإمارات»
10 يونيو 2022 01:52

رأس الخيمة (الاتحاد)

وقعت النيابة العامة في رأس الخيمة ومجموعة بريد الإمارات اتفاقية تعاون، لتوفير خدمات أكثر سلاسة للمتعاملين بالاستفادة من الشبكة واسعة النطاق للمجموعة.
وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الجانبان في توفير خدمات التوصيل برسوم منخفضة لمتعاملي النيابة العامة وعبر موقعها الإلكتروني، وتقديم حلول أكثر سرعة وسلاسة للمتعاملين، تشمل خيار استلام الطرود من أقرب مكتب بريد، وتوصيل الطرود إلى المنازل بمقابلٍ رمزي.
وأكد راشد آل مالك، المحامي العام الأول بالنيابة العامة حرصها دائماً على رفع كفاءة خدماتها باستمرار في كافة مراحلها، وأن الشراكة مع مجموعة بريد الإمارات تُعد إضافة جديدة لما يمكن أن تقدمه للمتعاملين في سبيل إسعادهم بشأن مرحلة توصيل الطلب، وأن خدمة التوصيل الجديدة تُقدم بأسعار منافسة وحصرية لمصلحة المتعاملين.
كما أعرب عن خطة النيابة العامة في تطوير مشروع التكامل الرقمي مع مجموعة بريد الإمارات لإضافة المزيد من عناصر الكفاءة والنجاح في منظومة الخدمات الرقمية التي تتميز بها نيابة رأس الخيمة.

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بريد الإمارات
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