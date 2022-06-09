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وفد شرطة دبي يزور أكاديمية سيف بن زايد
خلال الزيارة (من المصدر)
10 يونيو 2022 01:52

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع وفد من مركز التكنولوجيا الافتراضية في القيادة العامة لشرطة دبي على تطبيقات التدريب الافتراضي والأنظمة التكنولوجية ومحاكاة الواقع الافتراضي وفق أفضل الممارسات المتبعة في مركز التدريب الافتراضي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
والتقى اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية الوفد الزائر برئاسة العقيد الدكتور منصور ناصر الرزوقي مدير مركز التكنولوجيا الافتراضية في شرطة دبي، وتم خلال اللقاء تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك.
وزار الوفد مرافق الأكاديمية والقاعات التدريبية الافتراضية وتعرف إلى آلية العمل المتبعة وتجربة الأنظمة وسيناريوهات المحاكاة الافتراضية المستخدمة في مركز التدريب الافتراضي واستمع إلى شرح حول آلية العمل في أقسام مركز التدريب الافتراضي.

شرطة دبي
أبوظبي
الإمارات
دبي
أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
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