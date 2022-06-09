المري يكرم «تنفيذية تأمين إكسبو دبي»

دبي (الاتحاد)

كرم معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في مقر القيادة العامة، أعضاء اللجنة التنفيذية لتأمين إكسبو 2020 دبي، لدورهم المتميز في تأمين الحدث العالمي، من خلال تنفيذ الخطة الأمنية بحرفية عالية، وقيادة الفرق الأمنية التخصصية والميدانية، وتوفير الخدمات الشرطية لزوار وموظفي إكسبو وفق أعلى المعايير.

وأشاد معاليه بمستوى الأداء العالي لأعضاء اللجنة التنفيذية لتأمين الحدث، مؤكداً بأن هذه التجربة الفريدة تعد إضافة إلى خبرات وممارسات الفرق الأمنية في إدارة الأحداث، وأن على أعضاء اللجنة نقل هذه الخبرات والتجارب والمعارف إلى قطاعاتهم بشكل مستمر.

وتقدم معاليه إلى كافة المكرمين بالشكر والتقدير، مؤكداً بأن شرطة دبي تفخر بموردها البشري وتميزه الدائم في مختلف المجالات، ومنها تأمين المناسبات والأحداث الكبيرة، معرباً عن سعادته بما تم إنجازه من الفرق الأمنية في تأمين حدث إكسبو2020 دبي.