سيف القبيسي: تعزيز الميزات التنافسية في العمل البلدي

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي في قاعة الابتكار بالمبنى الرئيسي للبلدية «معرض المشاريع الابتكارية الأول- 2022» والذي نظمته البلدية من خلال قطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء وبالتعاون مع جامعة الإمارات، ومعهد التكنولوجيا التطبيقية، ومختبر فاب لاب، والذي استمر على مدار يومين متتاليين.

أكد القبيسي، أن المعرض يأتي بهدف التعرف على أفضل المشاريع الابتكارية المرتبطة بمجالات عمل البلدية، والاستفادة من التجارب والإبداعات التي من شأنها تعزيز خدماتها، وعقد ورش عمل نوعية في مجال الابتكار لموظفي البلدية، حيث ركزت الورش على تطبيق أفضل الطرق الابتكارية في التعلم من خلال التجريب والاستكشاف، والمساهمة في صنع المستقبل وطرح المشاريع الإبداعية التي من شأنها تحسين الخدمات والارتقاء بجودة الحياة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وخلق بيئة تحفز وتشجع وتعزز منظومة الابتكار في البلدية، وتوطيد علاقات التعاون مع الشركاء في هذا المجال الحيوي والاستراتيجي.

وشاركت البلدية في إثراء هذا المعرض من خلال المشاركة بمشاريع ابتكارية في مجال عمل البنية التحتية وأصول البلدية، وخصوصاً في مجال الخدمات المجتمعية، حيث قدم قطاع البنية التحتية وأصول البلدية مشروعاً ابتكارياً بعنوان «الأعمدة الذكية»، ومشروع «التقنيات والمنتجات المبتكرة والجديدة»، «حاضنات الابتكار»، و«مبادرات الاستدامة»، ومشروع «نمذجة أعمال البناء BIM».

واستعرضت جامعة الإمارات خلال المعرض خمسة مشاريع ابتكارية، تتمثل في: «تقييم الأحياء السكنية في إمارة أبوظبي وأثرها على التغير المناخي (تحليل تأثير الجزر الحرارية)، ومشروع تحويل بلاستيك البولي إيثيلين تيريفثالات، وهو ملوث رئيسي للمحيطات، إلى منتج عالي القيمة بتطبيقات تجارية، ومشروع مراقبة الفاكهة بالطاقة الشمسية في الهواء الطلق واختيار الروبوت باستخدام الرؤية الحاسوبية ونماذج التعلم العميق»، ومشروع «لوجستيات المدينة المستدامة - نقل البضائع الاستهلاكية سريعة الحركة إلى صغار تجار التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة»، مشروع «الاستدامة والتواصل مع تغير المناخ».

كما استعرض معهد التكنولوجيا التطبيقية ستة مشاريع ابتكارية تمثلت فيما يلي: مشروع «ماسح بصمة أجهزة الصراف الآلي»، مشروع «الطاقة الصوتية»، مشروع «كاشف حريق مزود بمستشعر حركة وكاميرا محسّنة»، مشروع «سوار الصاعقة»، مشروع «لغة الإشارة»، مشروع «تطبيق ماسح الشروط والأحكام». ومن جانبه استعرض مختبر (فاب لاب) التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز خمسة مشاريع ابتكارية وهي: «جهاز الحفر الرقمي CNC»، «روبوت الوجبات»، «آلة الرسم الرقمي»، «الزحليقة الذكية»، وقدم المختبر ورشتي عمل أثناء المعرض إحداهما تحت عنوان: «طباعة ثلاثية الأبعاد»، والثانية بعنوان: «برمجة جهاز الأردوينو».