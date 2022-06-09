«مركز راشد»: الإمارات الأولى في الاهتمام بذوي الهمم

دبي (وام)

تحت رعاية وحضور الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، العضو المنتدب لمركز راشد لأصحاب الهمم، نظم المركز، أمس الأول، حفل تكريم لمجموعة من شركائه من الإعلاميين والعاملين في هذا القطاع الحيوي، وعدد من أصدقاء المركز من شعراء وكتاب ومؤثرين على الساحة الإعلامية، وذلك في إطار حرص المركز على تعميق علاقته مع القطاع الإعلامي في الدولة.

وقال الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، العضو المنتدب لمركز راشد لأصحاب الهمم: «يحتفظ المركز منذ سنوات بعلاقة جيدة مع القطاع الإعلامي في الدولة، والذي ساهم كثيراً في رفع شأن أصحاب الهمم والمركز، من خلال التعريف بنوعية الخدمات التي يقدمها لطلبته، والدور الذي يلعبه المركز في التعريف بقضايا واحتياجات أصحاب الهمم». وأضاف أن الإعلام شكل على مدار السنوات الماضية، جزءاً من منظومة العمل في المركز، إيماناً بأهميته وقدرته وبدوره الفاعل على الساحة المحلية في إيصال صوت أصحاب الهمم إلى كافة شرائح المجتمع.

بدورها، أكدت مريم عثمان، مدير عام مركز راشد لأصحاب الهمم، أن دولة الإمارات حريصة كل الحرص على بناء الإنسان كركيزة أساسية قبل بناء الاقتصاد، حتى أصبحنا الدولة الأولى في تقديم الخدمات لأصحاب الهمم، ويرجع ذلك للقيادة الرشيدة والخطوات التي اتخذتها الحكومة الإماراتية من تشريعات وخدمات وتسهيلات في جميع المجالات.

وأضافت مدير عام مركز راشد لأصحاب الهمم، أن المركز يرعى ما يقرب من 330 طفلاً من ذوي القدرات الخاصة، منهم 245 طفلاً يتم مراعاتهم خلال الفترة الصباحية، و80 حالة يتم التعامل معها بعد فترة الظهر. وأثنت على المبادرات الإنسانية التي تنفذها القيادة الرشيدة للدولة الإمارات لدعم أصحاب الهمم لإبراز مواهبهم وتنمية ابتكاراتهم الإبداعية، في مجالات التعليم والرياضة، فضلاً عن المبادرات الاستراتيجية في البنى التحتية.