51 ابتكاراً لطلبة جامعة خليفة

أبوظبي (الاتحاد)

استعرضت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا مجموعة من مشاريع تخرج الطلبة ضمت 51 ابتكاراً في العلوم والهندسة والتكنولوجيا، عمل عليها طلبة الجامعة من ستة أقسام أكاديمية في «يوم الابتكار في جامعة خليفة 2022» وبحضور العديد من ممثلي القطاعات الصناعية الرئيسة والهامة في الدولة، حيث يعتبر يوم الابتكار في جامعة خليفة معرضاً سنوياً يسلط الضوء على الحلول الابتكارية للمشاكل التي تواجهها المؤسسات الصناعية، والتي يقدمها الطلبة كمشاريع تخرج في السنة الأخيرة من دراستهم.

حضر الفعاليات لتي أقيمت في حرم الجامعة الرئيس عدد من الشركاء في القطاعات الصناعية. واشتملت المشاريع التي تم استعراضها في يوم الابتكار على 9 مشاريع مقدمة من قسم هندسة الطيران، و6 مشاريع مقدمة من قسم الهندسة الطبية الحيوية، وأربعة مشاريع من قسم هندسة البنية التحتية المدنية والبيئية، و13 مشروعاً مقدماً من قسم الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر، وسبعة من قسم هندسة الأنظمة الصناعية، إضافة لـ 12 مشروعاً مقدماً من قسم الهندسة الميكانيكية.

وقال الدكتور أحمد الشعيبي، نائب الرئيس الأول للخدمات الأكاديمية والطلابية في جامعة خليفة: «أكدت الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجهها المؤسسات الصناعية التي استعرضها طلبتنا في المعرض على مستوى الابتكار الذي يتمتعون به وعلى تميز الإشراف والتوجيه البحثي والأكاديمي من قبل أعضاء الهيئة الأكاديمية من أصحاب الخبرات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة، كما أكدت هذه المشاريع على تميز التعليم الذي توفره الجامعة لطلبتنا والجهود المبذولة لإعدادهم وتزويدهم بالكفاءات والمهارات اللازمة خلال سنوات الدراسة الأكاديمية ليصبحوا متخصصين في مجالاتهم قبل التخرج. وفي هذه المناسبة، أبارك لطلبتنا هذا الإنجاز الذي ستستفيد منه المؤسسات الشريكة في القطاعات الصناعية بشكل كبير».

وحظيت بعض المشاريع المعروضة في يوم الابتكار باهتمام كبير من قبل ممثلي المؤسسات الشريكة من مختلف القطاعات.

أفضل التصنيفات

واصلت جامعة خليفة حفاظها على أفضل التصنيفات كمؤسسة أكاديمية تركز على البحوث وتقود ريادة الابتكار وتطوير رأس المال الفكري والبشري، كما سجلت الجامعة حتى الآن 200 براءة اختراع عن مبادرات بحثية أجريت على أيدي الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية الباحثين، إضافة لما يزيد على 270 براءة اختراع لا تزال قيد الدراسة وأكثر من 480 كشف اختراع.