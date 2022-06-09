مدير عام «إكبا» بالإنابة: الإمارات تولي ملف الأمن الغذائي أولوية كبرى

دبي (وام)

أكدت الدكتورة طريفة الزعابي المدير العام بالإنابة للمركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» أن الإمارات تولي ملف الأمن الغذائي أولوية كبرى ضمن خططها التنموية وتحرص على استخدام أحدث الأساليب العلمية للنهوض به وزيادة إنتاجيته ومواجهة التحديات التي تواجه البشرية، ما يمثل ركيزة استراتيجية لتحقيق مستهدفات الدولة من أجل مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

وأعربت عن شكرها لزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لمركز «إكبا»، منوهة بالدعم الذي تقدمه القيادة للمركز على مدى أكثر من عقدين من الزمن.

وأضافت الزعابي أن مركز إكبا والذي تأسس عام 1999، وفر أفضل ممارسات الزراعات الملحية التي طورها خبراؤه وقدمها لأكثر من 30 ألف مزارع، لافتة إلى أن الإمارات تعمل بشكل فريد على تحسين الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز الأمن المائي والاستدامة البيئية، وإيجاد فرص العمل وسبل العيش في البيئات الهامشية ومناطق العالم التي تواجه مشاكل الملوحة وندرة المياه والجفاف. وأوضحت أن المركز يمتلك فريقا دوليا من العلماء والمختصين الذين يعملون على تطوير حلول مبتكرة بدلاً من السائدة، فضلاً عن قدرته على تنفيذ البحوث وتوفير المعرفة الفريدة حول الملوحة وندرة المياه في البيئات الهامشية، وامتلاكه لمجموعة كبيرة من الأصول الوراثية لأنواع النباتات التي تتحمل الجفاف والحرارة والملوحة في العالم، علاوة على توفير فرق بحثية متعددة التخصصات ومنشآت بحثية عالمية المستوى.

طريفة الزعابي

وأشارت المدير العام بالإنابة للمركز الدولي للزراعة الملحية، إلى أن الرؤية تهدف لضمان سبل العيش المستدامة والأمن الغذائي لجميع الذين يعيشون في البيئات الهامشية، حيث يساهم المركز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن مشاريع البحث من أجل التنمية تأتي في إطار أربعة مواضيع ابتكارية بحثية هي: إدارة الموارد الطبيعية في البيئات الهامشية، ونمذجة تغير المناخ والتكيف معه، وتحسين المحاصيل والإنتاج المستدام، والأنظمة المتكاملة للزراعة المائية.

وذكرت أن حوالي 90 في المائة من أشجار النخيل في العالم تُزرع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يعتمد العديد من المزارعين اعتمادًا كبيرًا على إنتاج نخيل التمر لكسب عيشهم، لذلك لابد من تطوير حلول فعالة للتعامل مع الضغوط الحيوية وغير الحيوية، مؤكدة على ضرورة تحديد أصناف نخيل التمر الأكثر تحملاً للضغوط الحيوية وغير الحيوية، إضافة إلى الحاجة إلى نهج متكاملة لتوفير المياه والمدخلات الأخرى، ومكافحة الآفات والأمراض وضمان غلات أعلى في الظروف البيئية القاسية.

وأضافت: أن برنامج إكبا البحثي حول نخيل التمر نفذ تجارب مختلفة في دولة الإمارات منذ 2002 لتحديد التأثير طويل المدى للري بالمياه المالحة على نمو نخيل التمر والإنتاجية وجودة الثمار وتأثير الملوحة على التربة، مضيفة :أن التجارب أجريت على 18 نوعاً من نخيل التمر من الإمارات والمملكة العربية السعودية، بما في ذلك أصناف «نبتة سلطان» و«أم الحمام»، والتي بينت النتائج أنها شديدة الحساسية للملوحة.

ولفتت إلى أن المركز يمتلك بيانات إنتاجية المياه التي تساعد على تقليل الري في الظروف المحلية بنسبة تصل إلى 50 في المائة، كما اختبر المركز العديد من تقنيات توفير المياه.

وذكرت الزعابي، أن إكبا يمتلك بنكًا جينيًا فريدًا يحتوي على مجموعات كبيرة من الأصول الوراثية لأنواع النباتات التي تتحمل الجفاف والحرارة والملوحة في العالم، ويتواجد في البنك الوراثي أكثر من 16000 سلالة نباتية من حوالي 300 نوع نباتي من أكثر من 150 بلداً ومنطقة من حول العالم، ويشمل أيضًا حوالي 270 عينة من 70 نوعًا من النباتات البرية والمزروعة من الإمارات، مضيفة أن البنك الوراثي يضم حوالي 5000 سلالة نباتية من الشعير، أحد أكبر المدخلات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أكثر من 1200 سلالة من الكينوا، المجموعة الأكبر من نوعها خارج أميركا الجنوبية.

مشروع مشترك

حول مختبر علوم الحياة الصحراوية، قالت الدكتورة طريفة الزعابي: إنه مشروع مشترك بين إكبا ومؤسسة BGI الصينية التي تعتبر أكبر مؤسسة أبحاث جينومية في العالم، حيث صُمم مختبر علوم الحياة الصحراوية بهدف تنفيذ التعقب السريع لاكتشاف وتطوير الأغذية والمحاصيل الأخرى المناسبة للبيئات الهامشية، وهي النظم البيئية الزراعية المقيدة بمجموعة من العوامل مثل ندرة المياه، وملوحة التربة والمياه، والحرارة والجفاف، وغيرها من العوامل، كما يوفر مختبر علوم الحياة الصحراوية خدمات للمؤسسات العامة والخاصة في الإمارات وغيرها من البلدان، بما في ذلك تنفيذ أنواع مختلفة من إعادة تحديد تسلسل كامل للجينوم، وتحديد الطراز الوراثي عن طريق تحديد التسلسل، وكذلك إجراء بحوث الجينوم البيئية، ونسخ الحمض النووي الريبي وتسلسله وغيرها من البحوث. ولفتت الزعابي إلى أن مكتبة المختبر توفر فرصًا لتعزيز قدرات العلماء والمتخصصين والطلاب في مجال الأبحاث الجينية في الإمارات وخارجها، وأنها تعزز استخدام المناهج والأدوات الجينومية والبيوتكنولوجية من خلال تنمية القدرات الفردية والمؤسسية.