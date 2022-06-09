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شرطة الفجيرة تختتم برنامج التوعية بالسلامة المرورية
شرطة الفجيرة تختتم برنامج التوعية بالسلامة المرورية
10 يونيو 2022 01:52

الفجيرة (وام) 

اختتمت القيادة العامة لشرطة الفجيرة ممثلة بإدارة المرور والدوريات برنامج التوعية بالسلامة المرورية لطلاب وطالبات المدارس ورياض الأطفال ضمن فعاليات وأنشطة الحملة الفصلية الثانية لعام 2022 تحت شعار «السلامة المرورية لمستخدمي الدراجات الكهربائية - سكوتر الكهربائي». 
واستهدف البرنامج عدداً من قطاعات مدارس الإمارة، استفاد منه 526 طالباً وطالبة من مختلف الأعمار للمدارس ورياض الأطفال. وساهم البرنامج في تسليط الضوء على مسببات ومخالفات حوادث الطرق بالنسبة لمستخدمي الدراجات الكهربائية - سكوتر الكهربائي، والتي تؤدي إلى وقوع الحوادث والإصابات والوفيات، إضافة إلى قواعد عبور المشاة والالتزام بالجلوس بالمقاعد الأمامية لمن هم دون سن العاشرة. وناشد العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني مدير إدارة المرور والدوريات أولياء الأمور وكافة الجهات المعنية بالسلامة المرورية لطلبة المدارس باتخاذ الإجراءات الوقائية في المنازل والمدارس للمحافظة على سلامة الأبناء من مخاطر حوادث الدهس وتوفير السلامة للأطفال داخل المركبات بتوفير مقاعد الحماية للأطفال داخل المركبة لضمان سلامتهم من مخاطر الحوادث على الطريق وعدم تركهم في المركبة دون مرافق للمحافظة على سلامتهم من مخاطر الحوادث المرورية.

شرطة الفجيرة
الإمارات
الفجيرة
السلامة المرورية
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