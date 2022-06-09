حملة للتوعية بسلامة المشاة بدبي

دبي (وام)

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين حملة مرورية للتوعية بسلامة المشاة تشمل العديد من الفعاليات الموجهة للفئات المستهدفة من السائقين والعمال وطلاب المدارس تحت شعار «حياتك غالية.. اعبر بأمان». وأكدت ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق أن الحملة المرورية للتوعية بسلامة المشاة هي الأولى بين أربع حملات توعية على مدار العام 2022 تنفذها الهيئة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في وزارة التربية والتعليم والقيادة العامة لشرطة دبي واللجنة الدائمة لشؤون العمال وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وبرعاية من مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، وشركة المراعي. وقالت، إن الحملة التوعوية الموجهة لسلامة المشاة تهدف إلى الحد من وفيات وإصابات حوادث الدهس المرورية، وتعزيز ودعم مؤشرات السلامة المرورية في إمارة دبي، بحسب مستهدفات استراتيجية السلامة المرورية على مستوى دبي التي يتم على ضوئها تخطيط وتصميم برامج وحملات التوعية المرورية الموجهة لأفراد الجمهور.