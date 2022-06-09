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الطقس المتوقع على الإمارات الجمعة
أبوظبي
9 يونيو 2022 23:07

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا حارا ومغبرا أحيانا، وتظهر بعض السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تصبح نشطة مساء خاصة على البحر غربا تكون محملة ومثيرة للغبار. 
ولفت المركز، في نشرته اليومية، إلى أن الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية /15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.
وأشار إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج يضطرب تدريجيا مساء. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:42 والثاني عند الساعة 22:08 والجزر الأول عند الساعة 15:01 والثاني عند الساعة 05:00. 
ونوه المركز إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:44 والثاني عند الساعة 07:30 والجزر الأول عند الساعة 11:27 والثاني عند الساعة 00:49. 

المصدر: وام
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