أمل محمد.. أفضل ممثلة آسيوية

فازت الممثلة الإماراتية أمل محمد بجائزة أفضل ممثلة آسيوية ضمن جوائز سيبتيميوس السينمائية في هولندا عن دورها في الفيلم الإماراتي «218: خلف جدار الصمت»، باكورة إنتاج مدينة الشارقة للإعلام (شمس).

وسبق أن رشح الفيلم ضمن 3 فئات في «سيبتيميوس السينمائي» هي أفضل مخرج وأفضل ممثلة وأفضل فيلم آسيوي. ويركز «سيبتيميوس» على اكتشاف وتشجيع المواهب السينمائية المستقلة الجديدة ودعم الأفلام ذات الرؤية والجمع بين جميع عناصر صناعة الأفلام ورواية القصص.

وقال سعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، «نفخر في شمس بإنتاج أعمال فنية قادرة على ترك بصمة واضحة في مسيرة الإبداع الإماراتي. ويعد فيلم 218 أولى خطواتنا في هذا المجال. ويعد نيل الممثلة الإماراتية أمل محمد جائزة أفضل ممثلة آسيوية خير دليل على جودة العمل وقدرته على إيصال رسالته المجتمعية المهمة في قالب فني مميز وهو ما يعكس أيضاً قدرتنا على المنافسة وإنتاجنا لأعمال تستطيع ترك بصمة في صناعة السينما». وهنأ المدفع أمل محمد على هذا الإنجاز وتمنى لها التوفيق في مسيرتها الفنية.

وأكد أن فيلم 218 كان خطوة البداية في رحلة «شمس» نحو إنتاج المزيد من الأفلام والأعمال الفنية المتميزة.

الفيلم من إخراج المخرجة الإماراتية نهلة الفهد وبطولة حبيب غلوم ومنصور الفيلي وأمل محمد وعبد الله بن حيدر وهيفا العلي وفاطمة جاسم. وهو نتاج مبادرة «التجربة الفنية الإماراتية» التي أطلقتها مدينة الشارقة للإعلام «شمس» عام 2019 تحت شعار «السينما تبدأ من هنا» لتطوير البنية التحتية لصناعة السينما في كافة مجالات الإنتاج السينمائي الإبداعي والتقني.

وساهمت المبادرة في تأهيل عدد من المنتسبين في صناعة السينما ومشاركتهم في صناعة فيلم «218: خلف جدار الصمت» الذي أصبح أول عمل فني من صنع الجمهور في الوطن العربي.