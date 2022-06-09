نيابة عن رئيس الدولة.. شخبوط بن نهيان يشارك في مراسم تنصيب رئيس الصومال

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، حضر معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، مراسم تنصيب فخامة حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، والتي أقيمت اليوم الخميس في العاصمة مقديشو.

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتمنيات سموهما لفخامته بدوام التوفيق والنجاح في مهامه وتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب الصومالي الشقيق نحو التقدم والرخاء.

من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، معرباً عن خالص شكره وتقديره لمشاركة دولة الإمارات في مراسم التنصيب، متمنياً للدولة دوام التقدم والازدهار.

من جهته، أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان التزام دولة الإمارات بمواصلة تقديم الدعم والمساندة للشعب الصومالي الشقيق، والوقوف إلى جانبه في سعيه لبناء دولة مستقرة تنعم بالسلام والرخاء، وذلك من منطلق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار معاليه إلى حرص دولة الإمارات على مواصلة العمل مع الشركاء لتعزيز السلام في الصومال وتحقيق الاستقرار الإقليمي، مؤكدا تضامنها الكامل مع الشعب الصومالي الشقيق في مكافحة الإرهاب، للمضي قدما في ترسيخ التنمية والازدهار في بلاده، بما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين.

وأكد معاليه تطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز التعاون مع جمهورية الصومال الفيدرالية في كافة المجالات، بما يلبي تطلعات شعبي البلدين الشقيقين.