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تخريج دورة الخدمة الوطنية الـ17 ودورة للإناث الـ11
تخريج دورة الخدمة الوطنية الـ17 ودورة للإناث الـ11
9 يونيو 2022 17:52

احتفلت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، بتخريج دورة الخدمة الوطنية السابعة عشرة ودورة الخدمة الوطنية للإناث الحادية عشرة، بعد الانتهاء من فترة التدريب الأساسي في مراكز التدريب على مستوى الدولة، بحضور عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع والقوات المسلحة. 
بدأ الاحتفال بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم. وقدم الخريجون عروضاً عسكرية لما تلقوه في ميادين التدريب، عكست مهاراتهم ومستوى تأهيلهم في المشاة العسكرية وبقية التخصصات، وأظهرت ما يتحلى به الخريجون من روح معنوية عالية، وجسدت مقدار ما يحملونه من ولاء وانتماء وحب لخدمة الوطن الغالي، والذود عنه والتضحية من أجله. 

وزارة الدفاع
الخدمة الوطنية
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