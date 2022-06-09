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الإمارات تعزي بنجلاديش في ضحايا حريق مستودع حاويات
عناصر الإطفاء ينقلون جثث ضحايا الحريق (أ ف ب)
9 يونيو 2022 16:18

أبوظبي، دكا (وام)

عبّرت دولة الإمارات عن تضامنها مع حكومة وشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية في ضحايا الحريق الذي اندلع في مستودع للحاويات في جنوب شرق البلاد وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات.
وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أنّ الإمارات العربية المتحدة تعرب عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الحكومة البنجلاديشية والشعب البنجلاديشي الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وفتحت السلطات في بنجلاديش تحقيقا بشأن حريق في مستودع حاويات شرقي البلاد.
ولقي ما لا يقل عن 49 شخصا حتفهم جراء الحريق الذي اندلع مساء السبت في مستودع «بي إم إنلاند كونتينر»، وهو مشروع هولندي - بنجلاديشي مشترك بالقرب من ميناء تشاتاجرام.
وقال وزير الداخلية أسد الزمان خان للصحفيين في دكا: «تم فتح تحقيق لتحديد سبب الحريق». وأضاف أن المحققين سوف يبحثون أيضا فيما إذا كان هناك عمل تخريبي.
وأكد أنه سوف يتم تقديم المسؤولين عن الحريق للعدالة.
وتسببت مواد كيميائية مثل بيروكسيد الهيدروجين كانت في العديد من الحاويات داخل المستودع الذي يقع على بعد 300 كيلومتر تقريبا جنوب شرق العاصمة دكا ويبعد 20 كيلومترا من ميناء تشيتاجونج الرئيسي في إعاقة جهود إخماد الحريق.
وقال مسؤول الإطفاء أنيس الرحمن الاثنين إن فريقه ما زال يحاول إخماد الحريق بمساعدة الجيش. 
وأفاد بأنه تمت السيطرة على الحرائق في أجزاء كبيرة من المستودع.
وأعلن أنه تأكد مقتل 9 من رجال الإطفاء، ولا يزال ثلاثة آخرون في عداد المفقودين. 
وقال فرد في وحدة الإطفاء نجا من الانفجار يدعى ذاكر حسن بابي إن الانفجار وقع بعد وقت قصير من زيادة ضغط المياه من سيارة إطفاء على بعد أمتار قليلة.
وقال بابي لشبكة «إيه تي إن» الإخبارية الخاصة: «لقد صدمت، ولم أصدق ما رأيته وأصبت بإغماء».  وتواجه السلطات صعوبات كبيرة في تحديد هوية الضحايا. 
وقال وزير الدولة لإدارة الكوارث إنعام الرحمن، الذي توجه إلى الموقع، إن الشرطة بدأت في جمع عينات الحمض النووي من عائلات القتلى، حيث احترقت الجثث بشكل لا يمكن معه التعرف عليها.
وقال إنه تم حتى الآن التعرف على رفات 22 شخصا فقط وإعادتها إلى ذويهم.
وأوضح أنه تم الإعلان عن حزمة تعويضات صغيرة لأسر الضحايا، مضيفا أن الحكومة سوف تتحمل تكاليف علاج جميع المصابين.

الإمارات
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
بنجلاديش
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