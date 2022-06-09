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الإمارات
رئيس الدولة يستقبل رئيس وزراء إسرائيل
رئيس الدولة يستقبل رئيس وزراء إسرائيل
9 يونيو 2022 16:15

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» اليوم - في قصر الشاطئ - معالي نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل. ورحب سموه في بداية اللقاء برئيس الوزراء الضيف الذي قدم تعازيه ومواساته إلى سموه وشعب دولة الإمارات في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، مشيداً بدور الفقيد في مد جسور التعاون والتواصل والسلام مع دول العالم. 
كما هنأ معاليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله» بتوليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة متمنياً لسموه التوفيق في قيادتها إلى ما يطمح إليه شعبها من التقدم والتنمية، وعبر عن تطلع بلاده للعمل المشترك مع دولة الإمارات لتوسيع آفاق تعاونهما خلال المرحلة المقبلة لما فيه الخير لشعبيهما وشعوب المنطقة وازدهارها.

من جانبه، عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» عن شكره للمشاعر الطيبة التي أبداها رئيس وزراء إسرائيل تجاه دولة الإمارات وشعبها متمنياً لبلاده وشعبه الاستقرار والازدهار.
كما بحث صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» ومعالي رئيس وزراء إسرائيل مسارات التعاون الثنائي وفرص تنميته في مختلف الجوانب، خاصة الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، بجانب مجالات الأمن الغذائي والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية التي تقوم عليها التنمية والتطور بما يحقق تطلعات البلدين نحو المستقبل.
حضر اللقاء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي عضو المجلس التنفيذي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة وعدد من المسؤولين والوفد المرافق لرئيس وزراء إسرائيل.

وغادر رئيس وزراء إسرائيل البلاد، وقد وصل معاليه إلى أبوظبي في وقت سابق اليوم حيث كان في استقباله ووداعه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
نفتالي بينيت
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