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"الوطني الاتحادي" يعقد جلسته الـ 13 الثلاثاء المقبل
أرشيفية
9 يونيو 2022 10:50

يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس ، جلسته الثالثة عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 يونيو الجاري، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 2019 في شأن المالية العامة، وبشأن إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022م، ويوجه سؤالاً إلى وزير الدولة للشؤون المالية.

ويوجه سعادة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي سؤالا إلى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية حول القروض المالية لكبار المواطنين.

وفي بند التقارير الواردة من اللجان.. يناقش المجلس تقريرين واردين من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة حول توصيات موضوعي: سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، وذلك للموافقة عليها ورفعها إلى الحكومة.

المصدر: وام
صقر غباش
المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
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