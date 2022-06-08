خليفة.. داعم المشهد الإبداعي

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

شهدت الإمارات، خلال عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، طفرة فنية راقية واكبت إنجازاتها في شتى المجالات. وانعكست توجيهات واهتمام الشيخ خليفة بالفنون والثقافة والإعلام، على تعزيز المشهد الإبداعي في البلاد استناداً إلى فكر ونهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، فنشأت في عهد «قائد التمكين»، مؤسسات عريقة وجهات متخصصة بمختلف أنواع المحتوى، أسهمت في عملية البناء والتنمية والتنوير، تأكيداً على رؤية القيادة الرشيدة بأن هذه العناصر هي المكونات الرئيسة لتأسيس دولة قوية.

محتوى إبداعي

وتوازياً مع الدعم غير المحدود الذي أولاه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، أصبحت الإمارات منارة للفنون، وسجل الفن بمختلف مجالاته مسيرة حافلة، وحضوراً استثنائياً، من خلال الاهتمام بالمحتوى الفني والإبداعي. وأسهمت الجهات المتخصصة في إظهار مواهب الطاقات المحلية عبر برامج تدريب وتأهيلية ومبادرات تطوير الكوادر الشابة، وإشراكها في مشاريع فنية عربية وعالمية لاكتساب المهارات والمعارف والخبرات اللازمة. وجاء تنفيذ المهرجانات التي أخرجت الأعمال المحلية إلى العربية والعالمية، وحصدت العديد من الجوائز والتكريمات من مهرجانات دولية.

إشعاع فكري

عام 1981، أصدر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، قانون إنشاء المجمع الثقافي بساحة قصر الحصن، في قلب مدينة أبوظبي، واستطاع المجمع الثقافي في فترة قصيرة أن يتحول إلى مركز إشعاع فكري وثقافي، وتواصلت مسيرة التطوير والبناء والاهتمام بالثقافة والفنون. وتم تأسيس مهرجانات فنية ومنصات ثقافية جعلت من الإمارات بمثابة استوديو مفتوح لصناع الفنون من مختلف أنحاء العالم، أبرزها: مهرجان «دبي السينمائي»، مهرجان «أبوظبي السينمائي»، مهرجان «الخليج السينمائي»، ومهرجان «العين السينمائي»، التي أثرت الحركة السينمائية في الدولة. وحظي صناعها المحليون بدعم كامل لتنفيذ أعمال سينمائية روائية ووثائقية لتنافس الأفلام الأخرى، إضافة إلى دعم الشباب الموهوبين ممن خرجت أعمالهم من المحلية إلى العالمية، وشاركوا في مهرجانات عربية ودولية وحصدوا جوائز عالمية. وشهدت الساحة المحلية باقة من المهرجانات المتخصصة، والتي تعنى بالفنون والموسيقى المحلية والعالمية، مثل «مهرجان أبوظبي»، مهرجان «أبوظبي للموسيقى الكلاسيكية»، ومهرجان «الفجيرة للفنون»، وسواها.

طفرة نوعية

وفي عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، شهد المسرح طفرة نوعية، حيث تأسست مراكز لدعمه، مع الاهتمام بصناع المسرح عبر إقامة مهرجانات تهدف إلى التعليم والتثقيف، وتنفيذ مسرحيات نالت العديد من الجوائز، أبرزها مهرجان «أيام الشارقة المسرحية». وتأسست «دبي أوبرا»، الوجهة الأولى للفنون في دبي حيث يندمج الفن بالموسيقى في مزيج ساحر من الإبداع يجمع أبرز النجوم المحليين والعرب والعالميين. وافتتح «مدرج خورفكان»، التحفة المعمارية والمشروع التطويري في قلب جبل السَيْده المطل على شاطئ خورفكان، والمصمم على الطراز الروماني الممزوج بعبق العمارة الإسلامية، ويشهد العديد من الأحداث الفنية والسينمائية والغنائية المتميزة.

مركز للإبداع

شهد عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، تأسيس جهات إنتاجية كبرى شكلت العنصر الأهم في دعم الفن المحلي والعربي، بينها «أبوظبي للإعلام» وشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، والتي حرصت على دعم إنتاج الدراما التلفزيونية والبرامج المحلية والعربية. وأثرت المشهد بمسلسلات وبرامج حظيت باهتمام جماهيري واسع، من خلال إنتاج محتوى فني يرتقي بالمُشاهد العربي، ويُظهر ثقافة الإمارات، وما وصلت إليه من تطور.

وأُنشئت twofour54، التي تهدف إلى تطوير المحتوى الإعلامي والترفيهي العربي والارتقاء به إلى العالمية، وتهدف مهامها إلى ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً يوفر ديناميكية عمل وبيئة محفزة للإبداع في الميادين الإعلامية والترفيهية، من التلفزيون والراديو والسينما، إلى النشر والإعلام الرقمي والموسيقى والألعاب الإلكترونية والرسوم المتحركة.

وظهرت «لجنة أبوظبي للأفلام» التي تهدف إلى دعم وتطوير صناعة الأفلام والتلفزة والترويج لأبوظبي كموقع مميز للإنتاج إقليمياً ودولياً، وتقوم على مساعدة شركات الإنتاج في مراحل عملية الإنتاج، بما فيها الوصول إلى برنامج حوافز قائم على حسم 30% من الإنفاق المؤهل، والمساعدة في إجراءات الحصول على أذونات التصوير والموافقات على السيناريو، وتوفير طواقم عمل محلية.

وعملت «إيمج نيشن - أبوظبي» التي تأسست عام 2008، على تطوير وإنتاج وتمويل أفلام طويلة ومحتوى رقمي للأسواق العربية والعالمية، وتعمل من مقرها الرئيس في العاصمة على عقد شراكات مع أبرز المنتجين العالميين لتطوير وإنتاج محتوى مناسب للتوزيع على مستوى العالم. كما تقدم الدعم للمخرجين في الشرق الأوسط وللإنتاج السينمائي العربي، ما رسخ مكانة أبوظبي كمركز رئيس لإبداع المحتوى الإعلامي.

نمو وازدهار

في إطار دعم ورعاية المشهد الإبداعي الذي حظي باهتمام بالغ من المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، تم تأسيس لجنة دبي للإنتاج السينمائي والتلفزيوني، المعروفة سابقاً باسم مدينة دبي للاستديوهات عام 2005. وهي منطقة حرة مخصصة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي والسينمائي، عززت من موقع دبي في تحويلها إلى مكان مثالي للإنتاج السينمائي والتلفزيوني، حيث شهدت الدولة حراكاً إنتاجياً في السنوات الأخيرة أهّلها لتكون محطة سينمائية مهمة لصناع الأفلام على غرار المدن العالمية، مستقطبة أشهر نجوم الأفلام وصناعها من هوليوود وبوليوود والدول العربية، بفضل الحوافز التي توفرها والتسهيلات المقدمة لهم.

وانطلقت بأجواء الدعم نفسه مدينة الشارقة للإعلام «شمس» عام 2017، لتشكل دافعاً لنمو وازدهار الشركات الإعلامية والإبداعية. وتسعى لأن تصبح مركزاً إعلامياً يقدم خدمات وتسهيلات مبتكرة ذات مستوى عالمي، وتقدم مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية للروّاد الراغبين في الانطلاق إلى عالم الريادة في دولة الإمارات.

وقت قياسي

أشادت مجموعة من صناع الفن المحلي بالتطور الكبير الذي شهدته دولة الإمارات في مجال الفنون في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه». وأكد المنتج والفنان حبيب غلوم، أن الإمارات شهدت مسيرة طويلة من البناء والتنمية في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، وخلال وقت قياسي من تاريخ الأمم. وقال: أكمل الشيخ خليفة «طيب الله ثراه»، مسيرة والده المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والذي ترك إرثاً كبيراً للإماراتيين والعرب. وأصبح للإمارات مسيرة حافلة من الإنجازات الفنية، وباتت مركزاً إبداعياً ملهماً، من خلال إنشاء القنوات وإقامة مهرجانات وتأسيس مراكز إعلامية وإنتاجية.

دعم المرأة

أكدت المخرجة نهلة الفهد، أن الإمارات في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، حققت الكثير من الإنجازات في عالم الفنون والإبداعات المختلفة، مشيدة بالدور الذي لعبته قيادتها الرشيدة في دعم المرأة وتمكينها في شتى المجالات لخدمة المجتمع. كما هيأت لها كل مقومات النجاح، ووفرت لها البيئة الداعمة لتكون حافزاً لإطلاق طاقاتها، وذلك بتشجيع من الجهات والمؤسسات المعنية بالفن والمحتوى الإبداعي، مثل TwoFour54 و«إيمج نيشن - أبوظبي» ومدينة دبي للإنتاج السينمائي والتلفزيوني ومدينة الشارقة للإعلام «شمس»، والتي ساهمت مجتمعة في إظهار المواهب وتمكينها في مجالات فنية متعددة.

حركة راقية

انعكس اهتمام المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، على إثراء الحركة الفنية الثقافية الراقية، من خلال تأسيس مجموعة محافل ومراكز ومتاحف، ذاع صيتها عالمياً. وأُنشئ في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، متحف اللوفر أبوظبي، الذي يُعدّ أول متحف عالمي في العالم العربي يجسّد الانفتاح على الحضارات، في قلب المنطقة الثقافية بأبوظبي، إذ يجد فيه عشاق الفنون الراقية ملاذهم بين الأعمال الفنية والتاريخية، وعروض الموسيقى الكلاسيكية والأحداث التي ترتقي إلى المشهد الإبداعي في هذا الصرح المعماري الاستثنائي. وكان متحف اللوفر شهد عام 2019 تصوير مشاهد من الفيلم العالمي 6Underground، بالتعاون مع twofour54. ولعب بطولته رايان رينولدز وميلاني لوران وكوري هوكينز. ويأتي ذلك كله تأكيداً على رؤية الإمارات الثاقبة وإنجازاتها العالمية وطموحها غير المحدود.