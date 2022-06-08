صقر غباش يبحث مع عدد من السفراء العلاقات الثنائية

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي، كلاً على حدة، صلاح محمد البعيجان سفير دولة الكويت، وخميسي عريف سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وأكيو إيسوماتا سفير اليابان، بحضور عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني للمجلس الوطني الاتحادي. وتم خلال اللقاءات، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات، لا سيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في هذه الدول، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وهذه الدول.