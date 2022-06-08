إقبال طلابي للالتحاق ببوليتكنك أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت فعاليات اليوم المفتوح الذي نظمه بوليتكنك أبوظبي التابع لمعهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إقبالاً كبيراً من الطلبة وأولياء الأمور، للتعرف على البرامج والتخصصات الهندسية المتميزة التي يطرحها البوليتكنك في فرعيه بأبوظبي والعين، والتي تضم البكالوريوس التطبيقي في تكنولوجيا هندسة الطاقة المتقدمة «النووي»، والبكالوريوس التطبيقي في هندسة أمن المعلومات «السيبراني»، والبكالوريوس التطبيقي في هندسة البترول والهندسة الكيميائية، والبكالوريوس التطبيقي والدبلوم والدبلوم العالي في تكنولوجيا الهندسة الكهروميكانيكية والأنظمة الذكية، والبكالوريوس في الأرصاد الجوية، والدبلوم والدبلوم العالي في تكنولوجيا صيانة الطائرات، وفي تكنولوجيا هندسة الطائرات. وقال الدكتور علي هلال النقبي مدير بوليتكنك أبوظبي أن الدعم المادي والمعنوى الذي تقدمه القيادة الرشيدة، يأتي في صدارة أسباب تمتع وتميز التخصصات التي يطرحها بوليتكنك أبوظبي، بالاعتماد الدولي من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، وذلك في هندسة وصيانة الطائرات، والاعتماد الأميركي في التكنولوجيا الهندسية (ABET)، وغيرها من الاعتمادات المحلية من وزارة التربية والتعليم (مفوضية الاعتماد الأكاديمي) والاعتمادات الدولية الأخرى في مجال منح الشهادات الاحترافية.

وأوضح أن فعاليات اليوم المفتوح تضمنت معرضاً لنخبة من المشروعات العلمية المبتكرة التي يطرحها طلبة البوليتكنك طوال العام، وفي التخصصات كافة، حيث وقف طلبة المدارس وأولياء الأمور على المستويات العالية للبرامج وطلبة البوليتكنك والمناهج على حد سواء، إضافة إلى تنظيم اللقاء التعريفي لأولياء الأمور وطلبة الثانوية العامة المسجلين على الموقع الموحد للقبول لدى وزارة التربية والتعليم (NAPO)، وطلبة ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، الذين التقوا برؤساء الأقسام، ونخبة من أعضاء الهيئة التدريسية، والإدارية، وطلبة البوليتكنك في مختلف التخصصات، لتعريفهم بالبرامج الأكاديمية التي يطرحها البوليتكنك في فرعيه بأبوظبي والعين. واختتم مدير بوليتكنك أبوظبي أن البوليتكنك يوفر لطلبته فرصاً تدريبية متميزة في مؤسسات عالمية متخصصة خارج الدولة، بما يمكن الطلبة من الدراسة التطبيقية المتخصصة وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يؤهلهم لاستكمال دراساتهم العليا في جامعات دولية عريقة.