بلدية أبوظبي تؤكد على تطوير الخدمات والمرافق

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل ملتقى افتراضياً لسكان مدينة الرياض- أبوظبي بهدف العمل سوياً مع المجتمع للارتقاء بجودة الحياة، وتحسين الخدمات، والمرافق العامة والترفيهية، وإشراك الشرائح الاجتماعية في الرؤية الواحدة نحو حاضر المنطقة ومستقبلها من أجل تحقيق الهدف النهائي المتمثل في حرص البلدية على تجسيد رؤية القيادة الرشيدة في إسعاد المجتمع وتحقيق أعلى معايير الاستقرار والرفاهية والحياة الهانئة.

أكدت بلدية مدينة أبوظبي في كلمتها لدى افتتاح أعمال الملتقى سعيها المستمر للاطلاع على متطلبات السكان، والتعرف على احتياجاتهم من خلال هذه الملتقيات، وبالوقت ذاته الحرص على الاستفادة من أفكار المشاركين ومقترحاتهم وتوظيفها في دعم مشاريع البلدية التطويرية التي تستهدف الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز قيم السعادة والاستقرار والرفاهية لجميع مكونات المجتمع.

وأضافت البلدية في كلمتها: نعيش مرحلة من التفاؤل الكبير والثقة المطلقة بالقدرة على تحقيق المزيد من الإنجازات في ظل رعاية قيادتنا الرشيدة، وفي هذه الملتقيات نعمل على تجسيد رؤية القيادة وحرصها على إسعاد المجتمع وتوفير كل ما من شأنه تحقيق رفاهيته، وتقديم أفضل الخدمات والمرافق الخدمية والترفيهية، مؤكدين أن آراء المجتمع ستكون محل احترام واهتمام ومتابعة من قبل قطاعات البلدية ومراكزها، لا سيما وأن الرياض من المناطق التي تحظى باهتمام كبير من حيث المرافق والخدمات وتطوير نمط الحياة بما يتناسب مع النهضة الشاملة التي تعيشها أبوظبي على كافة الصعد.

على الصعيد ذاته، استعرضت البلدية خلال الملتقى أهم المشاريع المنفذة في مدينة الرياض -أبوظبي، وكذلك سلطت الضوء على الخطط والمشاريع المستقبلية للمدينة .