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تعاون مشترك لخدمة «كبار المواطنين» بعجمان
خلال الاجتماع المشترك بين البلدية ووزارة تنمية المجتمع (من المصدر)
9 يونيو 2022 01:28

عجمان (الاتحاد) 

عقدت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان اجتماعاً مع مركز كبار المواطنين التابع لوزارة تنمية المجتمع بالإمارة، بهدف مناقشة سبل توثيق التعاون المشترك مع المركز، لتقديم أفضل الخدمات لكبار مواطني الإمارة، وتمكينهم من إنجاز المعاملات خلال وقت قياسي وبسهولة مطلقة. وحضر الاجتماع، الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، والمهندسة نورة راشد شطاف المدير التنفيذي لقطاع سعادة المتعاملين بالدائرة، ووفد من مركز كبار المواطنين، يضم راشد محمد عبيد الغملاسي مدير مركز سعادة كبار المواطنين، وعدد من المسؤولين والمختصين من الطرفين.
وثمن الدكتور المهندس محمد بن عمير، جهود المركز التي تصب في مساندة إحدى أهم شرائح المجتمع، ويوفر لهم المميزات والتسهيلات، التي تعينهم على الحياة، وتمكنهم من التمتع بخدمات مثالية، وقال إن الدائرة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تدشين المبادرات المشتركة، وعقد البرامج التدريبية لاستخدام التطبيقات الذكية، وتمكين كبار المواطنين من تفعيلها واستخدامها على النحو المنشود.

كبار المواطنين
عجمان
دائرة البلدية والتخطيط
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