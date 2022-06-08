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«الإحسان الخيرية» تكرم 70 متطوعاً
عبدالعزيز النعيمي يكرم المتطوعين (من المصدر)
9 يونيو 2022 01:28

عجمان (الاتحاد) 

نظمت جمعية الإحسان الخيرية بعجمان، حفل تكريم لـ 70 متطوعاً ومشرفاً، تعاونوا مع الجمعية خلال شهر رمضان الماضي في توزيع وجبات الإفطار على الأسر المحتاجة ضمن حملة «أفطر» في أكثر من موقع بإمارة عجمان والفجيرة ورأس الخيمة.
وحضر الحفل الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي بن راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي للجمعية، والدكتور حقي إسماعيل المدير التنفيذي، وتضمن عرضاً لفيلم وثائقي عن إنجازات الحملة وأهدافها ودور المتطوعين فيها، وتقييم العمل التطوعي، بالإضافة إلى الاستماع إلى عدد من المقترحات التي بصدد تنفيذها العام المقبل. وقال الشيخ الدكتور عبدالعزيز النعيمي، إن المتطوعين هم شركاء النجاح، لما قدموه من خدمات استثنائية خلال فترة العمل التطوعي بشهر رمضان الكريم.

جمعية الإحسان الخيرية
عجمان
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