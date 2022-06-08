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بوابة إلكترونية لـ«الشارقة للتّميّز التّربويّ»
بوابة إلكترونية لـ«الشارقة للتّميّز التّربويّ»
9 يونيو 2022 01:28

الشارقة (الاتحاد) 

أكدت جائزة الشارقة للتّميّز التّربويّ التّابعة لمجلس الشارقة للتّعليم، أنّ البوابة الإلكترونيّة المخصصة لاستقبال طلبات التّرشّح للراغبين في المنافسة على فئات الجائزة التي أعدّت من خلال تطوير الموقع الإلكترونيّ الذي شكّل إضافة نوعيّة للجائزة وذلك في سياساتها الرامية إلى تسهيل عملية التّقدّم والتّرشّح لكافة فئات.
ويأتي ذلك بعد أن طورت الجائزة موقعها الإلكتروني باستحداث آليات جديدة لبوابة المشترك كرفع الملفات، وتحميل المشاركات، وتقليص خطوات رفع الأدلة، والعمل على استلام كافة المتطلبات وعمليات التقييم والتحكيم، للوصول إلى جائزة بلا أوراق حيث يعدّ موقع إلكترونيّ متكامل تسعى الجائزة من خلاله إلى تسهيل وتطوير وتحقيق أعلى معايير الجودة والتّميّز.
وأكدت علياء الحوسني مدير جائزة الشارقة للتّميّز التّربويّ أنّ الجائزة تعمل على تطوير موقعها الإلكترونيّ بشكل دائم، ليسهم في التّواصل مع الميدان الترّبويّ، ويعمل على تحقيق رؤاها وسياساتها في دعم تميز مسيرة التّعليم ترجمة لرؤية صاحب السّمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وأضافت، أنّ الموقع الإلكترونيّ يقدّم نظرة متكاملة عن الجائزة وأهميتها ودورها، وهو مرجع أساس لفئات الجائزة ومعاييرها، فهو يضمن المعرفة الشاملة لشروط التّرشّح والمرفقات المطلوبة وآليات التّقدّم والجدول الزمنيّ للجائزة.
وأشارت الحوسني إلى أنّ موقع الجائزة خطوة رائدة لخلق بيئة داعمة للتمييز، وعامل فاعل وهام في نشر ثقافة التّنافس، وتعزيز الاتجاهات الإيجابيّة لبث روح التّنافس في المؤسسات التّعليميّة.

الشارقة
جائزة الشارقة للتميز التربوي
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