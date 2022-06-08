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ندوة لـ«التعليم الإلكتروني» في أميركية الشارقة
ندوة لـ«التعليم الإلكتروني» في أميركية الشارقة
9 يونيو 2022 01:28

دبي (الاتحاد) 

تنظم مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم، ندوة «التعليم الإلكتروني» في الجامعة الأميركية بالشارقة اليوم، بمشاركة 150 شخصاً يمثلون نخبة من المتحدثين والخبراء من مؤسسات التعليم العالي المحلية والعالمية، لتسليط الضوء على خبراتهم، وتجاربهم في التعليم الإلكتروني.
وأكد الدكتور محمد بني ياس مستشار التعليم العالي ومدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي أهمية التعليم الإلكتروني، والفوائد التي تعود على المؤسسات التعليمية من تطبيقه، وتنسيق الجهود وتبادل الخبرات حول أهمية هذا النظام، ودوره في توفير بيئة تعليمية تحقق المواءمة بين المنهج وأسلوب التقويم والتعليم، والمواد العلمية، وفاعلية المعلم والمتعلم، وتشجيع وتدريب أعضاء الهيئات التدريسية على استخدام التقنيات التعليمية المبتكرة.

وزارة التربية والتعليم
أميركية الشارقة
التعليم العالي
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