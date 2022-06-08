«أبوظبي للصيد والفروسية» يختتم مُشاركته في معرض إسطنبول الدولي

أبوظبي (الاتحاد)

بهدف التسويق والترويج للحدث وتطوير الشراكات مع أهم المعارض الدولية واستقطاب الشركات التركية، شارك معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية مؤخراً في فعاليات الدورة التاسعة من معرض «برو هنت» إسطنبول لأسلحة الصيد والرياضات الخارجية، الأكبر من نوعه في تركيا وأحد أهم المعارض في القارة الأوروبية، والذي أقيم على مساحة صافية تزيد على 16 ألف متر مربع، بمشاركة 150 عارضاً و550 علامة تجارية دولية.

ويُعد معرض «برو هنت» إسطنبول، أهم حدث من نوعه في تركيا، الدولة التي تُعدّ من أكبر مُنتجي ومُصدّري بنادق الصيد في العالم، وحضره العديد من رجال الأعمال والروّاد في هذه الصناعة، واستقطب هواة الصيد من الذين يبحثون عن منتجات عالية الجودة وشركاء الأعمال المناسبين.

واستضاف جناح معرض أبوظبي للصيد في «برو هنت» العديد من ورش العمل واللقاءات المُباشرة مع ممثلي الشركات التركية والأوروبية وغيرها للبحث في سُبل تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بما من شأنه أن يُثمر بالفائدة على جميع الأطراف.

وبالإضافة إلى الصيد والرماية، يشمل نطاق معرض إسطنبول أيضاً الأنشطة الرياضية التراثية والترفيهية والتخييم وصيد الأسماك.

وتفقد معالي ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، يُرافقه عدد من أعضاء اللجنة المنظمة لمعرض «برو هنت» إسطنبول، أجنحة الشركات المُشاركة حيث التقى خلال الجولة بالعديد من مديري الشركات التركية التي سبق وأن أكدت تواجدها في الدورة القادمة من معرض أبوظبي. كما استقبل عدداً من ممثلي الشركات الجديدة التي أبدت اهتماماً واسعاً بالمُشاركة في الدورات القادمة نظراً لما يتمتع به العارضون في أبوظبي من عوائد اقتصادية مشجعة.

وحرصت إدارة المعرض على تقديم شروحات وافية للعارضين الأتراك والأوروبيين حول معرض أبوظبي للصيد انطلاقاً من أهميته لهم ولهواة الصيد على حدّ سواء، حيث يتميّز معرض أبوظبي بقوة شرائية عالية وتحقيق مبيعات كبيرة للمُشاركين فيه. وتُقام الدورة (الـ 19) من المعرض الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2022»، خلال الفترة من 26 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر القادِمَين، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات، وبرعاية من هيئة البيئة في أبوظبي، الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، مركز أبوظبي الوطني للمعارض حيث يُقام الحدث، وراعي قطاع «أسلحة الصيد» شركة كاراكال الدولية، شريك تجربة الزائر شركة بولاريس للمُعدّات الرياضية المتخصصة، والشريك الداعم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

وتوجّه معالي ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العُليا المُنظمة للمعرض، بخالص الشكر والتقدير للدعم الكبير الذي يُقدّمه أصحاب السمو الشيوخ للمعرض ولكافة الجهود المحلية التي تُسهم في حماية التراث الإماراتي والإنساني وتكريسه في نفوس أفراد المجتمع، مؤكداً أنّ ثمار هذه الجهود تجاوزت النطاق المحلي. وأكد معاليه على أهمية التواجد في أبرز المعارض الدولية المتخصصة، وتعزيز التعاون معها وتبادل الخبرات بما يُساهم في تحقيق النمو المُستمر لمعرض أبوظبي وتعزيز مكانته الإقليمية والدولية.