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تبادل الخبرات بين جامعة الفجيرة و«الإمارات للمستشارين»
تبادل الخبرات بين جامعة الفجيرة و«الإمارات للمستشارين»
9 يونيو 2022 01:28

الفجيرة (وام)

وقعت جامعة الفجيرة اتفاقية تعاون مع جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين في إطار دعم وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين بشكل فعال. وتهدف الاتفاقية إلى تبادل المعلومات والخبرات والأبحاث الخاصة بمهنة الاستشارات الإدارية والتدريب الإداري، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية من مدربين ومستشارين إداريين، وتأهيلهم ورفع قدرتهم التنافسية داخل الدولة وخارجها. 
وأفاد الدكتور سامح غوانمه مدير جامعة الفجيرة أن الجامعة حريصة على تقديم برامج واستشارات إدارية تتناسب مع متطلبات سوق العمل الإماراتي والعالمي من خلال مركز الاستشارات للتعليم المستمر والعلوم والتكنولوجيا في الجامعة، بهدف تحفيز قدرات الأفراد على تحقيق درجة عالية في النمو المهني والأداء، وإكسابهم المهارات والمعلومات المرتبطة بمجال تخصصهم أو عملهم. وأضاف غوانمة أن الهدف من الاتفاقية هو تصميم مناهج تدريبية ذات كفاءة عالية تخدم الاحتياجات التدريبية للمنتسبين ولاكتساب الخبرات والمعارف المستهدفة وفق أفضل الممارسات العالمية. 
من جانبه أكد الدكتور علي بن سباع المري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين أهمية دور الجمعية في رفع مستوى مهنة الاستشارات الإدارية وما يتفرع عنها من مهنة التدريب الإداري، وتأهيل المستشارين والمدربين الإداريين طبقاً للمستويات الدولية وتوفير التدريب المناسب لهم، كما تمنح شهادة اعتماد للمستشارين والمدربين الإداريين وفقا للمتطلبات المحلية والدولية.

جامعة الفجيرة
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