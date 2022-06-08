إطلاق «تعهد نعمة» لتحفيز وقف هدر الغذاء

هالة الخياط (أبوظبي)

كشف منتدى الاستثمار الاجتماعي، الذي انطلقت أعماله أمس، بتنظيم مؤسسة الإمارات ومشاركة وزارة البيئة والتغير المناخي عن دراسة جديدة لاستحداث مؤشر استراتيجي وطني يحدد من خلاله خط الأساس لفقد وهدر الطعام، ونشر الوعي المجتمعي وأهمية تبني سلوكيات إيجابية تجاه التعامل مع الغذاء.

وشهد الملتقى إطلاق «تعهد نعمة»، والذي يعتبر مبادرة وطنية تعمل على تحفيز كافة شرائح المجتمع على الالتزام بوقف هدر الغذاء في مختلف مراحل سلسلة الإمداد الغذائية، لا سيما وأن هدر الغذاء في الدولة تكلفته 6 مليارات درهم.

وقال معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، العضو المنتدب لمؤسسة الإمارات: إن «شراكاتنا في مؤسسة الإمارات مع القطاعين العام والخاص تتيح الفرصة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الأكثر إلحاحاً وتحديد أهداف واقعية لتحقيق طموحنا».

مريم المهيري تتحدث خلال الملتقى

وأضاف معاليه: «في إطار استراتيجيتنا الجديدة في مؤسسة الإمارات لبناء مجتمعات أكثر مرونة، جاءت مشاركتنا بإطلاق «مبادرة نعمة» بهدف تعزيز المسؤولية بين كافة المؤسسات والجهات والأفراد لمواجهة تحدي فقد وهدر الغذاء، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وكافة أفراد المجتمع، لمواجهة هذا التحدي في مختلف مراحل سلسلة الإمداد الغذائية عبر تحقيق تحول كامل في أنماطنا الاستهلاكية لتصبح أكثر استدامة».

من جهتها، أوضحت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في تصريحات للصحفيين أن الدراسة الخاصة باستحداث مؤشر استراتيجي وطني أهميتها تكمن في تحديد خط الأساس لفقد وهدر الطعام، والمساهمة في نشر الوعي المجتمعي وأهمية تبني سلوكيات إيجابية تجاه التعامل مع الغذاء. وقالت خلال افتتاح أعمال الملتقى: «سنعمل على تحفيز ابتكار حلول تقنية للتعامل مع مخلفات الطعام وتقليل هدره وفقده، وبالتعاون مع مؤسسة الإمارات ومن خلال تعهد نعمة سنعمل على تحفيز كافة الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص والعام للالتزام بدعم جهود الحفاظ على الموارد الغذائية، وكل شخص قادر لأن تكون له مساهماته في هذا الاتجاه، من خلال ترشيد الاستهلاك وشراء الغذاء على قدر الحاجة، وإعادة استخدام بقايا الطعام».

وأوضحت معالي المهيري أن مبادرة «نعمة» ستعمل على تنسيق جهود الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع تحت مظلة مشتركة، للحد من فقد وهدر الغذاء عبر سلسلة الإمداد الغذائية، بما يعزز من التزام دولة الإمارات في الوصول إلى خفض نسبة النفايات الغذائية إلى النصف بحلول عام 2030. وسلّط ملتقى الاستثمار الاجتماعي الضوء على مبادرة «نعمة» المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء في دولة الإمارات، والتي انبثقت نتيجة تعاون مشترك بين وزارة التغير المناخي والبيئة، وديوان ولي عهد أبوظبي عبر تنسيق الجهود بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع تحت مظلة مشتركة لتواكب مبادئ الاستهلاك المسؤول وتمثل التزاماً وطنياً بتغيير السلوكيات المتعلقة بالغذاء في جميع أنحاء دولة الإمارات، بما يعود بالفائدة على كافة القطاعات.

وتعكس المبادرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الحد من فقد وهدر الغذاء وتشجيع المسؤولية المجتمعية وتعزيز مبدأ الاستدامة تماشياً مع هدف الدولة المتمثل في خفض نسب النفايات الغذائية إلى النصف بحلول عام 2030، وذلك بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة على مستوى العالم. وتطمح مبادرة «نعمة» إلى إحداث تغيير في الأنماط «غير المستدامة» التي تسيطر على سلوكيات أفراد المجتمع الحالية، فيما يتعلق بشراء وتخزين وتحضير مواردنا الغذائية، بهدف تغيير السلوكيات المتعلقة في الغذاء في جميع أنحاء دولة الإمارات وتكريس المفاهيم الرامية إلى أن الطعام هو نعمة يجب الاعتزاز بها والحفاظ عليها، باعتباره من أهم مواردنا.