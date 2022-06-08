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بدء تركيب «توربينة» أكبر مركز لمعالجة النفايات في العالم بدبي
التوربينة البخارية(وام)
9 يونيو 2022 01:28

دبي (وام) 

 أعلنت بلدية دبي دخول مشروع تنفيذ «مركز دبي لمعالجة النفايات» الأكبر عالمياً لتحويل النفايات إلى طاقة.. مرحلة متقدمة مع البدء في تركيب «التوربينة» البخارية، التي تشكل وحدة رئيسية ضمن منظومة إنتاج الطاقة النظيفة في المركز، بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميغاواط وهو ما يشكل إنجازاً مهماً في هذا الشأن.  وأكد المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن المشروع يأتي ضمن سلسلة المشاريع الكبرى للبلدية ويدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، ويعزز من تنافسية الإمارة عالمياً، ويبرز نهجها المستمر في تطوير مشاريع التنمية المُستدامة، وتوظيف أحدث ابتكارات التكنولوجيا لحماية البيئة وتعزيز رفاهية المجتمع. وحول الإنجاز المتحقق في إعداد «مركز دبي لمعالجة النفايات»، أكد الهاجري مواصلة بلدية دبي تنفيذ المشروع الضخم وفقاً للجدول الزمني المحدد، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والشركات والمؤسسات المشاركة في تنفيذه، مشيراً إلى أن بدء تركيب التوربينة البخارية يمثل خطوة بالغة الأهمية في إنجاز المشروع الأكبر من نوعه في العالم، كونها تشكّل أداةً أساسية في تحويل نواتج احتراق النفايات إلى طاقة كهربائية، وتشكل حلقة الربط الأساسية بين مراحل الإحراق ونظام توليد الكهرباء. وأوضح أن تركيب التوربينة البخارية يمهد الطريق أمام دخول المركز الطور التشغيلي التجريبي العام المقبل، تحضيراً لبدء تشغيله الفعلي لتوفير مورد جديد للطاقة المستدامة في الإمارات.  وقال: إن هذا المشروع الاستراتيجي يمثل مصدر فخرٍ لنا، كونه الأضخم من نوعه والأكثر تقدماً عالمياً، ولأثره في تحويل كميات هائلة من النفايات من تحدٍ بيئي إلى موردٍ مُستدام للطاقة النظيفة، إذ تمضي بلدية دبي في دعم الرؤى الوطنية الطموحة لضمان الاستدامة البيئية وزيادة الموارد النظيفة والمُستدامة، وتوفير البنى التحتية الكفيلة بتعزيز مكانة دبي حاضنةٍ مثالية للاستثمارات، لا سيما المشروعات الصديقة للبيئة، في ظل تسارع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة وتنامي الاهتمام العالمي بحماية البيئة والمناخ». وسيتم إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال تحريك التوربينة عبر ضغط البخار الناجم عن احتراق النفايات، حيث ستُستخدم الطاقة البخارية الناتجة عن الاحتراق لتدوير ريش التوربينة، وإحداث طاقة دوران كفيلة بتحريك المولد الكهربائي المتصل بالتوربينة البخارية.. وسيعقب استكمال عملية التركيب، إخضاع التوربينة لتجارب وفحوصات شاملة، تمهيداً لتشغيلها تجريبياً خلال العام المقبل، وصولاً إلى مرحلة التشغيل الكامل في 2024. يُذكر أن المركز سيعالج قرابة 1.9 مليون طن من النفايات سنوياً، أي ما يعادل 5666 طناً من النفايات البلدية الصلبة يومياً، من خلال 5 خطوط حرق، بحرارة تصل إلى 800 درجة مئوية.  ويقع مركز دبي لمعالجة النفايات في منطقة ورسان، وسيقوم معالجة 45% من حجم نفايات البلدية في الإمارة وتحويلها إلى طاقة متجددة.

دبي
بلدية دبي
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