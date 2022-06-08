طقس اليوم حار وصحو

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم حاراً وصحواً بوجه عام وتظهر بعض السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

وأوضح المركز أن حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية/ 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً وسيحدث المد الأول عند الساعة 21:31 والمد الثاني عند الساعة 08:42 والجزر الأول عند الساعة 14:04 والجزر الثاني عند الساعة 03:40. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 17:04 والمد الثاني عند الساعة 06:31 والجزر الأول عند الساعة 10:07 والجزر الثاني عند الساعة 00:10.