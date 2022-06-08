طبيب إماراتي رئيساً للمعهد العالمي لطب المناطق النائية

منى الحمودي (أبوظبي)

تم انتخاب البروفيسور الدكتور نهيان هلال المري بالإجماع من قبل أعضاء المجلس الأعلى للمعهد العالمي كرئيس عام للمعهد العالمي لطب المناطق النائية على مستوى العالم، ومقره المملكة المتحدة، ويعتبر الانتخاب الأول من نوعه لطبيب عربي.

ويعد معهد طب المناطق النائية ومقره المملكة المتحدة، «سكوتلاند» أحد المعاهد المعتمدة والرائدة في تقديم الأبحاث والتعليم والتدريب للكادر الطبي في تخصص طب المناطق النائية، وساهم الدكتور نهيان على مدى العشر السنوات الماضية بفعالية كبيرة مع أعضاء المجلس في كثير من التطوير العلمي والبحثي والتدريب في مجال طب المناطق النائية في المناطق الحارة والمناطق الباردة، وله كثير من المحاضرات على مستوى العالم في هذا المجال.

ويعتبر الدكتور نهيان المري، أصغر رئيس للمعهد منذ التأسيس، وأشاد البروفسور نيلسون نورمان، وهو المؤسس لتخصص الطب المهني منذ الخمسينيات القرن الماضي، بقدرات الدكتور نهيان المري ومساهمته وعمله الشغوف وقدرته على طرح أفكار تطويرية خلال العشر السنوات الماضية، مما جعل المجلس يؤمن بترشيحه ليكون أول شاب عربي يحتل هذا المنصب.

وشكلت مفاهيم التميز والإرادة والطموح خط سير البروفسور الإماراتي نهيان المري الذي يسعى في تطوير نظام الطب والصحة المهنية وكذلك طب المناطق النائية في دولة الإمارات بأيادٍ وطنية إماراتية. وهو بروفسور في الطب المهني في كلية الطب بجامعة الإمارات، وكذلك بروفسور في الصحة العامة جامعة أبوظبي.

وفي هذا السياق، قال الدكتور نهيان هلال المري: «كُلي فخر بوجودي في هذا المجال للعمل على مهمة تنظيم الطب المهني والصحة المهنية وطب المناطق النائية والتي تعد من التخصصات النادرة في كبرى الدول المتقدمة لنضع دولة الإمارات في مصاف هذه الدول.»

وأشار إلى وجود العديد من التحديات في تطوير مجال طب المناطق النائية حول العالم، وكذلك الطب المهني، وتعتبر سنوات الخبرة الطويلة التي يمتلكها في مجال الرعاية الصحية ومجال الصحة المهنية أعطته قدرة استثنائية شامله وفريده في فهم القضايا الصحية لقطاعات العمل وبيئاتها المختلفة. حيث زاد الاهتمام والطلب في السنوات الأخيرة من الهيئات الحكومية والشركات الخاصة في إمارة أبوظبي خاصةً ودولة الإمارات عامةً لخدمات الصحة المهنية وعلى رأسها على سبيل المثال لا الحصر، المنطقة الصناعية، خدمات الطيران، الخدمات الفندقية، المنشآت النفطية، مصنع الحديد، الجامعات، شركات المقاولات والشركات الفنية البحرية والبرية.

وحول مهام تخصص الطب المهني والصحة المهنية، أوضح د.نهيان هلال أنه يُعنى بصحة العامل في المجال بالاعتماد على معايير عالمية حول المواصفات المطلوب توافرها في الشخص للعمل في بعض المجالات المهنية ليتمكن من أداء وظيفته بطريقة صحية وآمنة. كما يتم توفير مجموعة من الفحوصات المتكاملة في الطب والصحة المهنية والرعاية الصحية للهيئات والشركات والأفراد، ويقدم المشورة لأرباب العمل على أعلى معايير الطب والصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل.

الجدير بالذكر أن الدكتور نهيان المري بدأ دراسته في مجال الطب بتخصص الطب العام والجراحة، ومن ثم تخصص العام 2006 في الطب المهني والصحة المهنية وبعدها في عام 2011 حصل على الدكتوراه في الصحة العامة تخصص الطب المهني والصحة المهنية بمنحة دراسية في إنجلترا، ليكمل بعدها مسيرته التعليمية ويحصل على درجة بروفسور مساعد من كلية الطب في جامعة الإمارات بنهاية عام 2020، مُسجلاً بذلك أول طبيب إماراتي يحصل على هذه الدرجة العلمية واستشاري مرخص من دائرة الصحة بأبوظبي والمُمتحن لتخصص الطب المهني من دائرة الصحة أبوظبي ووزارة الصحة.