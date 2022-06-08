«أبوظبي للصحة العامة» يؤكد أولوية مكافحة السرطان

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت ميديكلينيك في أبوظبي المؤتمر الثاني للأورام بمشاركة عدد كبير من اختصاصيي الرعاية الصحية في دولة الإمارات حيث تضمن البرنامج جلسات ومحاضرات عديدة.

يهدف المؤتمر السنوي إلى توفير منصة تفاعلية للمختصين في الرعاية الصحية لمواكبة آخر المستجدات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز الخدمات الصحية للمجتمع.

انطلق المؤتمر بكلمة من المتحدث الرئيس للمؤتمر، الدكتورة أمنيات الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة، سلطت الضوء من خلالها على دور المركز في الحفاظ على صحة سكان الإمارة وضمان سلامة العاملين فيها من خلال تعزيز مفاهيم الصحة العامة والصحة الوقائية، كما أكدت أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات الحكومية والخاصة وجمعيات النفع العام وأفراد المجتمع للعمل يداً بيد على مكافحة السرطان والكشف المبكر عنه ودعم الأبطال المصابين به والمتعايشين معه والمنتصرين عليه وأسرهم. تلتها محاضرة قدمتها الدكتورة مريم الواحدي مدير إدارة صحة المجتمع بالإنابة في مركز أبوظبي للصحة العامة عن آخر التطورات في مجال الخدمات الوقائية والعلاجية المقدمة للمجتمع. وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري «تأتي مشاركتنا كممثلين لمركز أبوظبي للصحة العامة في مؤتمر ميديكلينيك أبوظبي السنوي الثاني للأورام كجزء من استراتيجية المركز لمكافحة مرض السرطان المسبب الثاني للوفيات من الأمراض في الدولة والذي يعتبر أولوية عالمياً ومحلياً، إذ يفقد حوالي عشرة ملايين شخص حياتهم سنوياً نتيجة المرض».

وحثت أفراد المجتمع على القيام بفحوص الكشف المبكر بصورة دورية حسب الفئة العمرية، واتباع أسلوب حياة صحي للحد من هذا المرض، مثمنة دور ميديكلينيك كشريك استراتيجي في مكافحة الأمراض المزمنة وتحقيق رؤية المركز نحو مجتمع يتمتع بالصحة والسلامة.

وجرى استعراض ومناقشة 20 محاضرة قدمها مختصون في مجالات طبية مختلفة، كما تمت معادلة جلسات المؤتمر بست ساعات معتمدة من التعليم الطبي المستمر من دائرة الصحة في أبوظبي.