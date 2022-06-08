«المرور الاتحادي» يطلق «السلامة المرورية لمستخدمي الدراجات الكهربائية»

دبي (الاتحاد)

أطلق مجلس المرور الاتحادي بالتعاون والتنسيق مع الشركاء على مستوى الدولة ومجموعة «أوتو برو - اينوك»، حملة «السلامة المرورية لمستخدمي الدراجات الكهربائية - السكوتر الكهربائي»، بهدف تعزيز الوعي لدى مستخدميها بضرورة التقيد واتباع التعليمات والإرشادات اللازمة على الطرقات.

وجاء إطلاق الحملة في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، ورئيس فريق التوعية والسلامة المرورية بمجلس المرور الاتحادي، والعقيد جمعة بن سويدان مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة في شرطة دبي، وحسين البنا، مدير إدارة تنفيذي المرور في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وزيد عبد الرحمن القفيدي، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة، ويوسف حارب مدير العمليات في مجموعة اينوك- إدارة خدمات المركبات أوتو برو.

أحمد النقبي وجمعة بن سويدان خلال إطلاق الحملة

وأكد العميد النقبي، أن وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، ارتأت إطلاق حملة «السلامة المرورية لمستخدمي الدراجات الكهربائية» التوعوية في مختلف مناطق الدولة، بهدف جعل الطرق أكثر أمناً، وذلك بعد انتشار استخدام أفراد المجتمع للدراجات الكهربائية مؤخراً لرخص ثمنها، وقدرتها على نقل مستخدميها إلى الأماكن المقصودة بكل سهولة ويسر.

وبين العميد النقبي، أنه بتوجيهات اللواء مهندس مستشار محمد سيف الزفين، رئيس المجلس المروري الاتحادي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، تم تشكيل لجنة لتنظيم عملية استخدام الدراجات الكهربائية في مختلف القطاعات المرورية على مستوى الدولة، ووضع اللوائح والأطر التنظيمية والتشريعية ذات الصلة بما يحقق الهدف الاستراتيجي في جعل الطرق أكثر أمناً، وخفض عدد الوفيات، مؤكداً أن الحملة تأتي في إطار تعزيز الوعي باللوائح والأطر التنظيمية باستخدام الدراجات الكهربائية.

من جانبه، أكد العقيد جمعة بن سويدان أن الحملة تهدف إلى نشر الوعي المروري بين أفراد المجتمع، وحثهم على الالتزام باللوائح القانونية التي تطبق على مستخدمي الدراجات الكهربائية، وبيان الطرق الصحيحة والآمنة لاستخدامها، داعياً مستخدمي الدراجات الكهربائية إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرورية.

كما حث العقيد بن سويدان سائقي المركبات إلى ضرورة الانتباه في الطريق، وإعطاء مستخدمي الدراجات الكهربائية حقهم في استخدام المسارات المخصصة لهم.

وبين العقيد ابن سويدان، أن الحملة تدعو إلى استخدام الدراجات الكهربائية في المسارات المخصصة لها مع إلزامية ارتداء الخوذة وسترة الأمان، وتجنب استخدام الهاتف النقال.