تأكيد ضمان فعالية نظم مكافحة غسل الأموال

دبي (الاتحاد)

شهد معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، فعاليات ورشة عمل«التقييم الذاتي الداخلي للاستعداد والجاهزية لتقييم الالتزام بتوصيات»مجموعة العمل المالي (الفاتف) وفعالية منظومة مكافحة غسل الأموال«التي نظمتها وزارة الداخلية في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور كبار الضباط من مختلف القيادات العامة للشرطة والوحدات التنظيمية ذات العلاقة على مستوى الدولة.

وفي بداية الورشة، نقل معاليه تحيات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، إلى المشاركين في ورشة العمل، مؤكداً أهمية التقييم الذاتي لمختلف الجهات ورفع الجاهزية لتطبيق أفضل معايير الخاصة بالالتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي (الفاتف)، وفعالية نُظم مكافحة غسل الأموال.

وحث معالي الفريق المري المشاركين في ورشة العمل على تحقيق الريادة والتميز والاستعداد للتقييمَين، الداخلي الخاص بوزارة الداخلية، وتقييم مجموعة العمل المالي (الفاتف)، بهدف الوصول إلى التميز والريادة والاستباقية في تطبيق أفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال، وذلك عبر العمل كفريق جماعي واحد في كافة القيادات العامة للشرطة، وتبادل الخبرات للوصول إلى تحقيق أعلى معايير الكفاءة، وتطوير الموارد البشرية والهياكل التنظيمية، وتنسيق الجهود وتحقيق التكامل بما ينعكس على جهود الدولة نحو الريادة، متمنياً التوفيق في تحقيق أهداف الورشة.

استعداد

أكد العميد عبد العزيز الأحمد، نائب المدير العام للشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة الفرعية لجهات التحقيق في جرائم غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس لجنة مواجهة غسل الأموال في وزارة الداخلية، أن الورشة جاءت لتحقيق الاستعداد والجاهزية لتقييم مدى الالتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية نُظم مكافحة غسل الأموال. وأكد المقدم خليفة راشد الصريدي مدير إدارة التميز والريادة في وزارة الداخلية، أن الورشة تضمنت الاطلاع على 40 توصية في»دليل المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح«، و265 عنصراً فرعياً في الدليل وشرح 11 نتيجة، إلى جانب مناقشة كافة الملاحظات ذات الصلة بالدليل والمتعلقة بالعمل الشرطي التخصصي، مبيناً أن الورشة تُعزز جاهزية وزارة الداخلية لتطبيق توصيات تقرير مجموعة العمل المالي (الفاتف) والتزام دولة الإمارات.

وبين المقدم الصريدي أن الورشة تضمنت أيضاً شرحاً حول«التقييم الداخلي المؤسسي» ونماذج التقييم المتوافقة مع أسلوب تقييم مجموعة العمل المالي«الفاتف» وخطة التقييم والجاهزية لوزارة الداخلية.