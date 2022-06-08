ضاحي خلفان يستقبل وفداً من جمعية بيت الخير

دبي(الاتحاد)

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بمكتبه وفداً من جمعية بيت الخير برئاسة سعيد مبارك المزروعي، نائب مدير عام الجمعية، وتم خلال اللقاء بحث أواصر العمل والتعاون المثمر بين الجانبين، واستعراض التقارير والنتائج الخاصة بالمبادرات المشتركة، والتي تم من خلالها تقديم المساعدة للحالات الإنسانية المعسرة، لدعم أكبر عدد ممكن من الحالات المحتاجة.

وأشاد معاليه بالجهود التي تبذلها الجمعيات والمؤسسات الخيرية في إمارة دبي، مؤكدا على الدور الفاعل الذي تقوم به جمعية بيت الخير بإشراف مجلس إدارتها، في إرساء قيم العمل الخيري والإنساني وخدمة المجتمع ومتابعة أعمال الجمعية وتطوير آليات عملها، للتميز في مجال تقديم الخدمات الخيرية عبر حزمة من الأنشطة والمشاريع. كما أكّد معاليه أهمية العمل الخيري والإنساني، وعظم أجره عند الله، عزّ وجل، منوهاً إلى ضرورة تكاتف الجمعيات الخيرية لمساعدة الحالات الإنسانية التي تعاني من ظروف صعبة، وتحتاج إلى مبالغ كبيرة نسبياً، لتغطية حاجتها ودعمها بما يحل أزمتها.وقال: «إن العمل الخيري متأصل في مجتمع دولة الإمارات، وهو قيمة متجذرة في أبناء الوطن والمقيمين على أرضه، وقد حثّ عليها ديننا الإسلامي الحنيف، لما لها من أثر إيجابي يعكسه الشعور بالآخرين وحاجاتهم، الأمر الذي يعزز من قيمة التكاتف بين أفراد المجتمع بما يتماشى مع التوجهات الخيرية والمجتمعية والإنسانية لقيادتنا الرشيدة».