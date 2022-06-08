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تعاون بين «إقامة دبي» والعلوم الشرطية
تعاون بين «إقامة دبي» والعلوم الشرطية
9 يونيو 2022 01:27

دبي (الاتحاد)

وقعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اتفاقية شراكة مع أكاديمية العلوم الشرطية، انطلاقاً من حرص الطرفين على إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك بينهما، ووضعه في إطار للعمل يضمن تحقيق التكامل المؤسسي، من خلال توفير أفضل البرامج في نظام التدريب والتأهيل على المستويين المحلي والعالمي.
ووقع الاتفاقية من الطرف الأول الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، فيما وقعها من الطرف الثاني العميد د.محمد الخميس العثمني، مدير عام الأكادمية بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين. وتنص الاتفاقية على التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والتجارب والدراسات واستثمار وتطوير الموارد البشرية والبرامج التدريبية التي تسهم بشكل كبير في التنمية المستدامة وتحقيق الريادة والتميز في العمل، كما تنص على تفعيل المبادرات والمشاريع المشتركة والمشاركة في الفعاليات والأنشطة الخاصة بالطرفين.

إقامة دبي
دبي
أكاديمية العلوم الشرطية
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